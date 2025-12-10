onedio
Mauro Icardi, Ayrılık İddialarını Son Noktayı Koydu: "Ayrılırsam %100 Benim Kararım Olacak"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2025 - 22:25

Galatasaraylı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son dönemde çıkan ayrılık ve sözleşme iddialarına sert tepki gösterdi. İsminin gündem malzemesi yapılmasına karşı çıkan Icardi, geleceğine dair kararları yalnızca kendisinin vereceğini belirtti.

Hakkında çıkan iddialara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Icardi, açıklamasında kulübün kendisini arayarak sözleşme yenilenmeyeceğini bildirdiği yönündeki haberleri hatırlatarak bu iddiaların doğru olmadığını vurguladı. Arjantinli golcü, “Beni kimse aramadığı gibi, menajerimi de kimse aramadı” sözlerini yineleyerek kulüple bu konuda herhangi bir görüşme ya da bilgilendirmenin gerçekleşmediğini açık biçimde ifade etti.

"Yaşanan mağlubiyeti mi örtbas etmeye çalışıyorlar?"

Icardi, adının transfer ya da sözleşme tartışmalarında kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Bunun için imajımı kullanmalarına izin vermiyorum” ifadesiyle, bazı çevrelerin kendi üzerinden gündem yaratmaya çalıştığını söyledi. Bu tür iddiaların özellikle maç sonuçlarının ardından ortaya çıkmasını eleştirerek, haberlerin bir yenilginin üzerini örtmeye yönelik olduğu düşüncesini aktardı.

Icardi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

'İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk “gazetecilerin” kulübün beni arayıp “sözleşme yenilememe” kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.

Haziran 2026’da bitecek sözleşmemi şimdiden “haber” yapıp dün yaşanan yenilgiyi mi örtbas etmeye çalışıyorlar

İmajımın bu tür oyunlar için kullanılmasına izin vermem. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar %100 benim kararım olacak, kimsenin değil.

Bana birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın, çünkü sonra çok özleyeceksiniz. Öpüyorum.'

