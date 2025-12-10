Mauro Icardi, Ayrılık İddialarını Son Noktayı Koydu: "Ayrılırsam %100 Benim Kararım Olacak"

'İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk “gazetecilerin” kulübün beni arayıp “sözleşme yenilememe” kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.

Haziran 2026’da bitecek sözleşmemi şimdiden “haber” yapıp dün yaşanan yenilgiyi mi örtbas etmeye çalışıyorlar

İmajımın bu tür oyunlar için kullanılmasına izin vermem. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar %100 benim kararım olacak, kimsenin değil.

Bana birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın, çünkü sonra çok özleyeceksiniz. Öpüyorum.'