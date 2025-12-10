Galatasaraylı Futbolcular Şahan Gökbakar'ın Maç Yorumu Sonrası Takipten Çıktı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönmesi, yönetimi yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada sert bir çıkış yapan Şahan Gökbakar’ın sözleri gündemi bir anda hareketlendirdi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'yu ima ederek yaptığı paylaşımlara iki Galatasaraylı futbolcudan da tepki geldi.