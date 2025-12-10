onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaraylı Futbolcular Şahan Gökbakar'ın Maç Yorumu Sonrası Takipten Çıktı

Galatasaraylı Futbolcular Şahan Gökbakar'ın Maç Yorumu Sonrası Takipten Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2025 - 18:27

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönmesi, yönetimi yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada sert bir çıkış yapan Şahan Gökbakar’ın sözleri gündemi bir anda hareketlendirdi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'yu ima ederek yaptığı paylaşımlara iki Galatasaraylı futbolcudan da tepki geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Monaco mağlubiyeti sonrası tepki gösteren isimlerden biri de Şahan Gökbakar'dı.

Monaco mağlubiyeti sonrası tepki gösteren isimlerden biri de Şahan Gökbakar'dı.

Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

''Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz!

Ligde doğruyorlar, yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere ''Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu'' diyerek ayar veriyor!

Sesiniz çıkmıyor, hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz!

Takımın yedek kulübesinde tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz!''

Futbolculardan tepki geldi.

Futbolculardan tepki geldi.

Ajansspor'un haberine göre Gökbakar’ın açıklamasının ardından stoper Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Günay Güvenç’in, komedyeni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktığı görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın