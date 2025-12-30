onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Hangi Çizgi Film Kötüsüsün?

Hangi Çizgi Film Kötüsüsün?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 13:01

Her hikayenin bir kötüsü vardır ama kabul edelim, bazıları fazla karizmatik. Kimisi zekâsıyla korkutur, kimisi planlarıyla, kimisi de saf kaosuyla. Peki sen bir çizgi film evreninde olsan, hangi tür kötü olurdun? Güç mü, zeka mı, intikam mı, yoksa sadece eğlence mi? Bu test, karanlık tarafının hangi animasyon kötüsüne benzediğini ortaya çıkarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangi Çizgi Film Kötüsüsün?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın