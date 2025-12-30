Hangi Çizgi Film Kötüsüsün?

Her hikayenin bir kötüsü vardır ama kabul edelim, bazıları fazla karizmatik. Kimisi zekâsıyla korkutur, kimisi planlarıyla, kimisi de saf kaosuyla. Peki sen bir çizgi film evreninde olsan, hangi tür kötü olurdun? Güç mü, zeka mı, intikam mı, yoksa sadece eğlence mi? Bu test, karanlık tarafının hangi animasyon kötüsüne benzediğini ortaya çıkarıyor.