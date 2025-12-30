onedio
Eşinin Anneannesinin Cenazesinde Sakız Çiğneyerek Göze Batan Pınar Altuğ'dan Tepki Çeken Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2025 - 21:55

Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği için tepki çeken Pınar Altuğ, açıklamasıyla daha da göze battı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2008 yılından bu yana evli olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ı mutlaka tanırsınız.

Başta Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2007 yılında kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan'la nişanlanmış, bir yıl sonra ise dünyaevine girmişti.

2009 yılında kızları Su'yu kucağına alan çift, aile pozlarıyla sık sık gündeme gelirken Yağmur Atacan köşesine çekilen, Pınar Altuğ ise kariyerine tam gaz devam eden taraf olmuştu. 

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının kendisine yaptığı yorumlara verdiği sivri dilli cevaplarla Pınar Altuğ, eşiyle ilgili dahil olduğu konularda yaptığı yorumlarla da Yağmur Atacan'ı pek konuşur olmuştuk.

Geçtiğimiz günlerde ise ikili hakkında gündem bambaşkaydı.

Anneannesini kaybeden Yağmur Atacan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ertesi gün cenazede dikkat çeken detay ise Pınar Altuğ'un ağzından düşürmediği sakız olmuştu. 

Cenazede sakız çiğnediği için tepki çeken Pınar Altuğ, bu sefer kimseye cevap vermemiş, 'had bildirmemişti.'

Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Pınar Altuğ'a cenazede sakız çigneme hadisesi soruldu.

