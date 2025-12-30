Eşinin Anneannesinin Cenazesinde Sakız Çiğneyerek Göze Batan Pınar Altuğ'dan Tepki Çeken Açıklama!
Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği için tepki çeken Pınar Altuğ, açıklamasıyla daha da göze battı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2008 yılından bu yana evli olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ı mutlaka tanırsınız.
Geçtiğimiz günlerde ise ikili hakkında gündem bambaşkaydı.
Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Pınar Altuğ'a cenazede sakız çigneme hadisesi soruldu.
