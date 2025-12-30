Şikayet Edildi: İrem Derici, "Fenomen" Buket Yıldırım'ın Köpeğiyle Çirkin Paylaşımına Ateş Püskürdü!
Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip olan 'fenomen' Buket Yıldırım'ın küçük ırk cins köpeğiyle çektiği video sosyal medyada tepki çekti.
Yıldırım'a bir sert çıkış da İrem Derici'den geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Fenomenler ekibini yakından takip edenler, mutlaka Buket Yıldırım'a da denk gelmiştir.
Sosyal medyada tepki çeken ve Hayvan Hakları Birliği'ne şikayet edilen Buket Yıldırım'a bir tepki de İrem Derici'den geldi.
