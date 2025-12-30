Şikayet Edildi: İrem Derici, "Fenomen" Buket Yıldırım'ın Köpeğiyle Çirkin Paylaşımına Ateş Püskürdü!

Son zamanlarda eşiyle gel gitleri, görgüsüz bulunan paylaşımları ve ağır abi tavırlarıyla sık sık gündeme gelen fakat nasıl 'fenomen' olduğuna akıl sır ermeyen Buket Yıldırım, Instagram'da 1.8 milyon takipçiye sahip.

Özlem Öz ve Dilan Polat gibi kendisine nazaran daha popüler olan tüm fenomenlerle 'arkadaş' olan Buket Yıldırım, sözde fenomenlerin toplandığı etkinliklerde başrolde yer alıyor. 'Orkidem' diye hitap edilen Buket Yıldırım, son birkaç gündür enteresan paylaşımlarıyla öne çıkıyor fakat bu seferki büyük tepkiye sebebiyet vermiş durumda...

Geçtiğimiz saatlerde Instagram'da bir reel paylaşan Buket Yıldırım, küçük ırk cins köpeğini kalın bir zincirle 'zapt ettiği' bir video paylaştı.