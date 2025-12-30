onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şikayet Edildi: İrem Derici, "Fenomen" Buket Yıldırım'ın Köpeğiyle Çirkin Paylaşımına Ateş Püskürdü!

Şikayet Edildi: İrem Derici, "Fenomen" Buket Yıldırım'ın Köpeğiyle Çirkin Paylaşımına Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2025 - 18:29

Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip olan 'fenomen' Buket Yıldırım'ın küçük ırk cins köpeğiyle çektiği video sosyal medyada tepki çekti. 

Yıldırım'a bir sert çıkış da İrem Derici'den geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomenler ekibini yakından takip edenler, mutlaka Buket Yıldırım'a da denk gelmiştir.

Fenomenler ekibini yakından takip edenler, mutlaka Buket Yıldırım'a da denk gelmiştir.

Son zamanlarda eşiyle gel gitleri, görgüsüz bulunan paylaşımları ve ağır abi tavırlarıyla sık sık gündeme gelen fakat nasıl 'fenomen' olduğuna akıl sır ermeyen Buket Yıldırım, Instagram'da 1.8 milyon takipçiye sahip. 

Özlem Öz ve Dilan Polat gibi kendisine nazaran daha popüler olan tüm fenomenlerle 'arkadaş' olan Buket Yıldırım, sözde fenomenlerin toplandığı etkinliklerde başrolde yer alıyor. 'Orkidem' diye hitap edilen Buket Yıldırım, son birkaç gündür enteresan paylaşımlarıyla öne çıkıyor fakat bu seferki büyük tepkiye sebebiyet vermiş durumda...

Geçtiğimiz saatlerde Instagram'da bir reel paylaşan Buket Yıldırım, küçük ırk cins köpeğini kalın bir zincirle 'zapt ettiği' bir video paylaştı.

Sosyal medyada tepki çeken ve Hayvan Hakları Birliği'ne şikayet edilen Buket Yıldırım'a bir tepki de İrem Derici'den geldi.

Sosyal medyada tepki çeken ve Hayvan Hakları Birliği'ne şikayet edilen Buket Yıldırım'a bir tepki de İrem Derici'den geldi.

Buket Yıldırım'ın köpeğiyle çirkin paylaşımı, hayvanlara düşkünlüğüyle meşhur İrem Derici'nin kafasını attırdı. 

Twitter'dan Buket Yıldırım'ın videosunu paylaşan bir hesaba yanıt veren İrem Derici, 'Zinciri sana mı takmalıydık acaba? Günah! O zavallı yavruyu alsınlar elinden' diyerek çıkıştı.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın