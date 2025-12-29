Kanye West'in 36 Maddelik "Ölmeden Önce Yapılacaklar Listesi" Viral Oldu!
Kaynak: https://www.primetimer.com/news/from-...
Kanye West yine yaptı yapacağını! Kim Kardashian sonrası Bianca Censori’yle olaylı ilişkisinin konuşulduğu günlerde bu kez 36 maddelik “bucket list”i sosyal medyaya düştü. Kanye West'e ait olduğu iddia edilen listede hem “Kilimanjaro’ya tırmanmak” gibi iddialı hedefler var hem de “pug sahiplenmek” kadar kolay ulaşılabilir istekler...
Buyurun detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rap dünyasının inci isimlerinden biri, Holywood'un en sağı solu belli olmayan kişiliği, Kim Kardashian'ın da eski eşi Kanye West'i tanımayan yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Kardashian'la olaylı bir boşanma atlatan Kanye West, hemen akabinde Bianca Censori ile evlenmişti, hatırlarsınız.
Ardından sosyal medya Kanye West'in "Bucket List"ile çalkalandı. Ölmeden önce yapmak istediği şeyleri sıraladığı iddia edilen Kanye'nin listesinde 36 madde olduğu öne sürüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın