Kanye West'in 36 Maddelik "Ölmeden Önce Yapılacaklar Listesi" Viral Oldu!

İkilinin ilişkisi magazin tarafında özellikle Bianca’nın çok açık ve cesur kıyafetleri ssebebiyle gündemden düşmedi; hatta bu görüntülerin Kanye’nin baskısı ya da zorlaması olabileceğini düşünenler yüzünden “stil mi, kontrol mü?” tartışması iyice alevlenmişti.

Her görüntülendiklerinde absürt, enteresan ve anlamsız kombinleriyle öne çıkan çiftin uzun bir süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Bakalım yine nasıl dikkat çekecekler diye beklerken önce bugün Disneyland'e gittiklerinin haberini aldık.