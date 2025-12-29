onedio
Kanye West'in 36 Maddelik "Ölmeden Önce Yapılacaklar Listesi" Viral Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.12.2025 - 22:21

Kanye West yine yaptı yapacağını! Kim Kardashian sonrası Bianca Censori’yle olaylı ilişkisinin konuşulduğu günlerde bu kez 36 maddelik “bucket list”i sosyal medyaya düştü. Kanye West'e ait olduğu iddia edilen listede hem “Kilimanjaro’ya tırmanmak” gibi iddialı hedefler var hem de “pug sahiplenmek” kadar kolay ulaşılabilir istekler...

Buyurun detayları beraber inceleyelim!

Rap dünyasının inci isimlerinden biri, Holywood'un en sağı solu belli olmayan kişiliği, Kim Kardashian'ın da eski eşi Kanye West'i tanımayan yoktur.

Yıllardır hayatımızda olan Kanye West (Ye), müzik dünyasındaki yadsınamaz başarısı, her biri birbirinden imza şarkılarının yanında enteresan karakteriyle dikkat çekiyor. 

İş sadece albümler ve sahnelerle bitmiyor; yıllardır fiyaskoları, gelgitleri, krizleri, “günlerce konuşulan” paylaşımları ve tepki çeken çıkışlarıyla da gündemin tam orta yerine oturuyor. Yani Kanye’nin adı bir kez magazine düştü mü, o konu birkaç gün değil, bazen haftalarca kapanmıyor.

Kim Kardashian'la olaylı bir boşanma atlatan Kanye West, hemen akabinde Bianca Censori ile evlenmişti, hatırlarsınız.

İkilinin ilişkisi magazin tarafında özellikle Bianca’nın çok açık ve cesur kıyafetleri ssebebiyle gündemden düşmedi; hatta bu görüntülerin Kanye’nin baskısı ya da zorlaması olabileceğini düşünenler yüzünden “stil mi, kontrol mü?” tartışması iyice alevlenmişti. 

Her görüntülendiklerinde absürt, enteresan ve anlamsız kombinleriyle öne çıkan çiftin uzun bir süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Bakalım yine nasıl dikkat çekecekler diye beklerken önce bugün Disneyland'e gittiklerinin haberini aldık.

Ardından sosyal medya Kanye West'in "Bucket List"ile çalkalandı. Ölmeden önce yapmak istediği şeyleri sıraladığı iddia edilen Kanye'nin listesinde 36 madde olduğu öne sürüldü.

Paylaşılan liste fotoğrafı sahiden Kanye'ye mi ait henüz kesinlik yok fakat eğer öyleyse, 2025 bitmeden Kanye’nin 36 maddelik “yapılacaklar” listesini de görmüş olduk. Listede hem birbirinden iddialı hem de aşırı sıradan hedefler var. İşte o 36 madde: 

Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak 

  • Jamaika’da ev almak 

  • Motosiklet sürmeyi öğrenmek 

  • Güney Amerika’yı gezmek 

  • Köpekbalıklarıyla yüzmek 

  • Paraşütle atlamak (skydiving) 

  • Bungee jumping yapmak 

  • Sörf yapmayı öğrenmek 

  • Tüplü dalış yapmak (scuba dive) 

  • Snowboard yapmak 

  • File binmek 

  • Bir yanardağa tırmanmak 

  • Bir kitap yazmak 

  • Kendi markamı / koleksiyonumu tasarlamak 

  • New York’ta ev almak 

  • Los Angeles’tan New York’a araba ile gitmek 

  • Kendi şampuanımı / sabunumu yapmak 

  • İzlanda’daki kaplıcalara gitmek 

  • Drive-in sinemaya gitmek 

  • Fransızca öğrenmek 

  • Çin Seddi’ni ziyaret etmek 

  • Piramitleri görmek 

  • Amazon’u ziyaret etmek 

  • Lut Gölü’nde yüzmek 

  • Ürdün’de Petra’yı görmek 

  • Machu Picchu’ya tırmanmak 

  • Tac Mahal’i ziyaret etmek 

  • Brezilya’da Kurtarıcı İsa Heykeli’ni görmek (Christ the Redeemer) 

  • Şili’de Moai heykellerini görmek 

  • Kamboçya’da Angkor Wat’ı görmek 

  • Rusya’yı gezmek 

  • Trans Sibirya Ekspresi’ne binmek 

  • Yatırım yapmayı öğrenmek 

  • Sık sık resim yapmak 

  • Bir pug sahiplenmek 

  • Pole dance öğrenmek

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
