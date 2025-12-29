Yılın En Aşk Dolu Aile Fotoğrafı Geldi: Sinem Kobal 2025'e Anılarını Bırakarak Veda Etti!

Lalin'in de Leyla'nın da yüzünü hiç göremedik. Fakat ten ve saç renklerinden öne çıktığı üzere birinin İmirzalıoğlu'nun diğerinin ise Kobal'ın kopyası olduğunu anlamıştık.

Bu mutlu, huzurlu, aşk dolu aile geçtiğimiz saatlerde 2025'e veda paylaşımı yaptı. Sinem Kobal, bu sene de Kenan'ı öpmelere doyamadığının altını çizdi.