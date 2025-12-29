onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yılın En Aşk Dolu Aile Fotoğrafı Geldi: Sinem Kobal 2025'e Anılarını Bırakarak Veda Etti!

Yılın En Aşk Dolu Aile Fotoğrafı Geldi: Sinem Kobal 2025'e Anılarını Bırakarak Veda Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.12.2025 - 21:48

Sosyal medyanın en sevilen, en popüler çiftlerinin başında gelen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, dünya tatlısı aile fotoğraflarıyla 2025'e veda etti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu; Türk magazin tarihinin en sevilen, en popüler ünlü çiftleri arasında ilk sıralarda yer alıyor!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu; Türk magazin tarihinin en sevilen, en popüler ünlü çiftleri arasında ilk sıralarda yer alıyor!

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, birbirine fena vurulmuştu! 1 sene dolar dolmaz Sinem Kobal'a Cape Town'da romantik bir evlilik teklifinde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, hepimizi şaşırtmıştı. 

2016 yılının mayıs ayında Cunda adasında evlenen ikili senelerce birbirlerine olan büyük ve derin aşkıyla dikkat çekti.

Çiftimiz, ilk kızları Lalin'i 2020'de, ikinci kızları Leyla'yı ise 2022'de kucağına almıştı.

Çiftimiz, ilk kızları Lalin'i 2020'de, ikinci kızları Leyla'yı ise 2022'de kucağına almıştı.

Lalin'in de Leyla'nın da yüzünü hiç göremedik. Fakat ten ve saç renklerinden öne çıktığı üzere birinin İmirzalıoğlu'nun diğerinin ise Kobal'ın kopyası olduğunu anlamıştık. 

Bu mutlu, huzurlu, aşk dolu aile geçtiğimiz saatlerde 2025'e veda paylaşımı yaptı. Sinem Kobal, bu sene de Kenan'ı öpmelere doyamadığının altını çizdi.

Geriye bir de muhtemelen bu senenin en iyi aile fotoğrafını bıraktılar!

Geriye bir de muhtemelen bu senenin en iyi aile fotoğrafını bıraktılar!

Kenan İmirzalıoğlu'nun kucağında Lalin, Sinem Kobal'ın kucağında Leyla'nın olduğu poz, '41 kere maşallah' dedirtirken, kendilerine bir kez daha hayran kalmamıza vesile oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın