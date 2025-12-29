onedio
Danla Bilic Hakkında Sürpriz İddia: Yıl Bitmeden Eski Sevgilisine mi Döndü?

Danla Bilic Hakkında Sürpriz İddia: Yıl Bitmeden Eski Sevgilisine mi Döndü?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.12.2025 - 18:44

Attığı her adımla olay olan, en son da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Danla Bilic hakkında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Attığı her adımla olay olan, ülkemizin ilk sosyal medya fenomenlerinden biri; Danla Bilic'i tanımayan yoktur!

Ne yapsa gündemin göbeğine oturmayı başaran Danla Bilic, en son tatsız bir olayla konuşulmuştu.

Ne yapsa gündemin göbeğine oturmayı başaran Danla Bilic, en son tatsız bir olayla konuşulmuştu.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ikinci ayağı kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Danla Bilic, saç, kan ve idrar örneğini verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 

Aşk hayatı son zamanlarda epey durgun olan, birkaç ay önce eski sevgilisinin kendisine uyguladığı şiddetle dikkat çeken Danla Bilic, geçtiğimiz seneye milli futbolcu Doğan Alemdar'la yaşadığı aşkla damga vurmuştu.

Şimdilerde Ala Tokel ve Danla Bilic katiyen konuşmuyor fakat bir dönem etle tırnak gibiydiler biliyorsunuz...

Şimdilerde Ala Tokel ve Danla Bilic katiyen konuşmuyor fakat bir dönem etle tırnak gibiydiler biliyorsunuz...

Bilic'in kendisi gibi Influencer olan en yakın arkadaşı Ala Tokel, kendinden yaşça küçük futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ilişkiye başladıktan sonra Bertuğ Yıldırım'ın yakın arkadaşı Doğan Alemdar da Danla Bilic'le birlikte görüntülenmişti.

Danla'nın kendisinden 10 yaş küçük, 21 yaşındaki Doğan Alemdar'la aşk yaşaması günlerce manşetler kalmıştı. Net bir doğrulama hiç gelmedi ama çift, kameralardan kaçamamıştı. 

Aşk biteli yaklaşık 1.5 sene oldu! Birbirlerini çoktan maziye gömdüklerini sanıyorduk ki geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia ortaya atıldı!

Danla Bilic'in eski sevgilisi Doğan Alemdar ile barıştığı ve hatta ikilinin yeni yıl tatili için birlikte Floransa'da olduğu öne sürüldü. Ayrıca, hafta boyunca Danla'yı Floransa'da uzun, yapılı bir adamla gördüğünü söyleyen çok kullanıcı olmuştu! Haliyle iddiaların altı boş değil gibi geldi... 

Bakalım Danla sahiden de yılın bitmesine bir kala eski aşkına mı döndü? Yakında çıkar kokusu!

