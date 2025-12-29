Danla Bilic Hakkında Sürpriz İddia: Yıl Bitmeden Eski Sevgilisine mi Döndü?

Bilic'in kendisi gibi Influencer olan en yakın arkadaşı Ala Tokel, kendinden yaşça küçük futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ilişkiye başladıktan sonra Bertuğ Yıldırım'ın yakın arkadaşı Doğan Alemdar da Danla Bilic'le birlikte görüntülenmişti.

Danla'nın kendisinden 10 yaş küçük, 21 yaşındaki Doğan Alemdar'la aşk yaşaması günlerce manşetler kalmıştı. Net bir doğrulama hiç gelmedi ama çift, kameralardan kaçamamıştı.

Aşk biteli yaklaşık 1.5 sene oldu! Birbirlerini çoktan maziye gömdüklerini sanıyorduk ki geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia ortaya atıldı!

Danla Bilic'in eski sevgilisi Doğan Alemdar ile barıştığı ve hatta ikilinin yeni yıl tatili için birlikte Floransa'da olduğu öne sürüldü. Ayrıca, hafta boyunca Danla'yı Floransa'da uzun, yapılı bir adamla gördüğünü söyleyen çok kullanıcı olmuştu! Haliyle iddiaların altı boş değil gibi geldi...

Bakalım Danla sahiden de yılın bitmesine bir kala eski aşkına mı döndü? Yakında çıkar kokusu!