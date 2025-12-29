onedio
Hakan Sabancı'yla "Güzel Şeyler" Yaşayan Rabia Soytürk'e Birkaç Ay Önceki İddialı Sözleri Hatırlatıldı!

Hakan Sabancı'yla "Güzel Şeyler" Yaşayan Rabia Soytürk'e Birkaç Ay Önceki İddialı Sözleri Hatırlatıldı!

29.12.2025 - 17:13

Rabia Soytürk'ün Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşkı yalanlamadığı bir açıklamada bulunan Rabia Soytürk'e eski, iddialı sözleri hatırlatıldı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hakan Sabancı'yla dolu dolu bir aşk yaşayan Hande Erçel yaklaşık 3 ay önce bu aşkı bitirdi.

Bir süredir koptuklarını hissettiğimiz ikiliden önce davranan Hande Erçel olmuştu. Bir gecede Hakan Sabancı'yla beraber tüm pozlarını sosyal medya hesabından kaldıran Hande Erçel, resmi bir duyuruda bulunmasa da ayrılığı sessiz sessiz ilan etmişti. 

Hakan Sabancı'nın fotoğrafları kaldırması ve Hande'yi takipten çıkması Hande'ye nazaran daha uzun sürdü ama bu kopuş net olanlardı, muhtemelen bir daha dönmemek üzere yollarını ayırdılar.

Ayrılıktan sonra her ikisinin de ismi birileriyle anıldı. Resmi olarak yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ise yine Hande Erçel olmuştu.

Yapımcı onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiiaları kol gezerken kaçmak yerine bir tanışma aşmasında olunduğunu kabul eden Hande Erçel

'Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz. Çok yeni daha, o kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir beklesin yargılamadan önce. Böyle şeyler kısmet.' açıklamasında bulunmuştu. 

Hemen ardından Hakan Sabancı'nın ünlü oyuncu Rabia Soytürk'la aşk iddiaları çıkmış ve her iki cepheden de herhangi bir yalanlama gelmeyince aşkın gerçek olabileceği düşünülmüştü. Bu tarafta hamleyi yapan Rabia Soytürk oldu. 

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Rabia Soytürk, Hande Erçel'in açıklamasına oldukça çok benzeyen bir açıklamada bulunmuş, 'Havada kalsın belki bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyordur. Konuşulması gerektiği zaman konuşulur. Ben de şu an bunu belki çok söylemek istemeyebilirim. Güzel şeyler vardır çok tadı da kaçmasın.' demişti. 

Yani aşkı yalanlamamış, henüz bir şeylerin başlangıç aşamasında olduğunun sinyalini vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

