Hakan Sabancı'yla "Güzel Şeyler" Yaşayan Rabia Soytürk'e Birkaç Ay Önceki İddialı Sözleri Hatırlatıldı!

Yapımcı onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiiaları kol gezerken kaçmak yerine bir tanışma aşmasında olunduğunu kabul eden Hande Erçel,

'Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz. Çok yeni daha, o kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir beklesin yargılamadan önce. Böyle şeyler kısmet.' açıklamasında bulunmuştu.

Hemen ardından Hakan Sabancı'nın ünlü oyuncu Rabia Soytürk'la aşk iddiaları çıkmış ve her iki cepheden de herhangi bir yalanlama gelmeyince aşkın gerçek olabileceği düşünülmüştü. Bu tarafta hamleyi yapan Rabia Soytürk oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Rabia Soytürk, Hande Erçel'in açıklamasına oldukça çok benzeyen bir açıklamada bulunmuş, 'Havada kalsın belki bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyordur. Konuşulması gerektiği zaman konuşulur. Ben de şu an bunu belki çok söylemek istemeyebilirim. Güzel şeyler vardır çok tadı da kaçmasın.' demişti.

Yani aşkı yalanlamamış, henüz bir şeylerin başlangıç aşamasında olduğunun sinyalini vermişti.