Arzu Sabancı'dan Son Pozundaki Yamulmuş Ayaklarını Fark Eden Kullanıcıya Jet Hızında Açıklama!
Oğulları, gelin adayları ve asaletiyle sık sık gündem olan Arzu Sabancı, bu sefer ayaklarıyla dikkat çekti! Son pozuna gelen yoruma jet hızıyla cevap verdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elit kesimin ve cemiyetin en popüler, en olay kadını Arzu Sabancı'yı tanımayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bu sefer gündemimizde olmasının sebebi bunların hiçbiri değil; inanamayacaksınız ama ayakları!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın