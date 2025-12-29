Arzu Sabancı'dan Son Pozundaki Yamulmuş Ayaklarını Fark Eden Kullanıcıya Jet Hızında Açıklama!

Attığı her adımla manşetlere oturmayı başaran Arzu Sabancı, üç oğluna ayrı aryı düşkünlüğü, gelin adayları için belirlediği sessiz kurallar ve prensipler, her biri birbirinden havalı davetleri ve kombinleriyle sık sık magazinin gözdesi oluyor.

En son katıldığı yılbaşı davetindeki ekstra detaylarla dikkat çeken Arzu Sabancı'nın aile yılbaşı yemeğini ne zaman vereceği ve şatafatı ne zaman göreceğimiz şimdiden merak konusu.