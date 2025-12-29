onedio
Arzu Sabancı'dan Son Pozundaki Yamulmuş Ayaklarını Fark Eden Kullanıcıya Jet Hızında Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.12.2025 - 17:56

Oğulları, gelin adayları ve asaletiyle sık sık gündem olan Arzu Sabancı, bu sefer ayaklarıyla dikkat çekti! Son pozuna gelen yoruma jet hızıyla cevap verdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Elit kesimin ve cemiyetin en popüler, en olay kadını Arzu Sabancı'yı tanımayan yoktur!

Attığı her adımla manşetlere oturmayı başaran Arzu Sabancı, üç oğluna ayrı aryı düşkünlüğü, gelin adayları için belirlediği sessiz kurallar ve prensipler, her biri birbirinden havalı davetleri ve kombinleriyle sık sık magazinin gözdesi oluyor. 

En son katıldığı yılbaşı davetindeki ekstra detaylarla dikkat çeken Arzu Sabancı'nın aile yılbaşı yemeğini ne zaman vereceği ve şatafatı ne zaman göreceğimiz şimdiden merak konusu.

Fakat bu sefer gündemimizde olmasının sebebi bunların hiçbiri değil; inanamayacaksınız ama ayakları!

Geçtiğimiz saatlerde evinden yılbaşı temalı, havalı kareler paylaşan Arzu Sabancı'nın ayakları dikkat çekti. 

Yamulmuş gibi gözüken ayaklarını fark eden kullanıcıları gören Arzu Sabancı, cevap vermeden geçmedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
