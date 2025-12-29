onedio
Oldu Bu İş: Cem Bölükbaşı ve Cemre Baysel Aşkında Olay "Kayınpeder" Detayı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
29.12.2025 - 20:01

Son zamanlarda yükselen kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme oturan Cemre Baysel'in Cem Bölükbaşı ile yaşadığı aşkta olay bir detay fark edildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2024 ve 2025 Cemre Baysel'in yılı oldu! Genç oyuncu, günden güne yıldızını parlatırken magazinin de vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisindeki inanılmaz performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Cemre Baysel, aşk hayatında da oldukça radikal bir değişiklik yaşamıştı. 

2021 yılından bu yana Aytaç Şaşmaz'la beraber olan Cemre Baysel, 2025 haziranında, tam da yaz tatiline girecekken aşka son verdi. 

Ayrılığın ardından özel hayatıyla sık sık konuşulan Baysel’in adı önce rapçi Blok3 ile anılmış, ikilinin bir randevuda görüntülenmesi magazin kulislerini hareketlendirmişti. Olaydan birkaç hafta sonra açıklama yapan Cemre Baysel, ortada aşk gibi bir durumun olmadığının altını çizmişti.

Hemen akabinde Cemre Baysel’in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bir yemekte görüntülendiği iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

29 Ekim kutlamalarında da beraber görülen ikilinin o zamandan bu yana görüştüğü ve yeni bir aşka yelken açmaya karar verdiği iddia edilmişti. 

İddialar doğru da çıktı! Birbirini takibe alan ikili, aşk iddialarını doğrularken sosyal medya üzerinden de flörtleşerek dikkat çekti!

Birbirlerine 'CB' olarak hitap eden Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'nın aşkının tam gaz devam ettiği ve ikilinin çok mutlu olduğu söyleniyordu.

Geçtiğimiz saatlerde Bölükbaşı cephesinde olay bir detay yaşandığı ortaya çıktı!

