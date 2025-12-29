onedio
Vizyon Böyle Bir Şey: Paris Hilton'un 64 Milyon Dolarlık Malikanesine Eklediği Yeni Detay Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.12.2025 - 21:04

2000’lerin pop kültür kraliçesi Paris Hilton, son yıllarda “aile modu”na geçip eşi Carter Reum ve iki çocuğuyla mutlu kareleriyle gündeme oturmuştu. Fakat yine şaşırtıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

63 milyon dolarlık malikanesine yaptırdığı olay yeni ekleme, sosyal medyanın gündemine oturdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2000’lerin “it girl” tahtına tek başına oturup bir dönemin pop kültürüne damga vuran Paris Hilton'u mutlaka tanırsınız!

O yıllarda bir gecede nereye gittiği, kiminle görüldüğü, ne giydiği bile haber olur; “lüks, ışıltı ve kaos” üçlüsünü de en iyi o taşırdı. 

Üstelik sosyal medya daha ortada yokken bile, tam anlamıyla “influencer” refleksiyle yaşayan bir isimdi: her hareketi bir trende, her pozu bir ikonluğa dönüşüyordu.

Derken yıllar geçti, Paris’in temposu biraz daha sakinledi.

Aile kurma fikrini ciddiye aldı ve girişimci/yazar Carter Reum’la 11 Kasım 2021’de evlendi.  Ardından çocukları aramıza katıldı: Oğlu Phoenix Barron Hilton Reum 16 Ocak 2023’te doğdu; kızı London Marilyn Hilton Reum ise 11 Kasım 2023’te dünyaya geldi.

Son dönemde de sık sık eşi ve çocuklarıyla verdiği “mutlu aile tablosu” kareleriyle gündeme düşmeye başladı.

Gelelim “zenginlik böyle bir şey” dedirten kısma: Paris Hilton’un 63 milyon dolarlık dev malikanesi zaten tek başına bir şov alanıydı; şimdi o şova kendine yakışır yeni bir ekleme daha geldi.

Mark Wahlberg’ün eski evi olarak geçen bu Beverly Park malikanesine Paris, resmen kendi imzasını attı ve pespembe bir tenis kortu yaptırdı.

Hatta röportajlarda bu kortun üzerinde dev bir “Paris” imzası olduğunu bile anlattı. Sosyal medyada hızla yayılan pembe kort, 'zenginin de kalitelisi!' dedirtti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

