Vizyon Böyle Bir Şey: Paris Hilton'un 64 Milyon Dolarlık Malikanesine Eklediği Yeni Detay Gündem Oldu!

O yıllarda bir gecede nereye gittiği, kiminle görüldüğü, ne giydiği bile haber olur; “lüks, ışıltı ve kaos” üçlüsünü de en iyi o taşırdı.

Üstelik sosyal medya daha ortada yokken bile, tam anlamıyla “influencer” refleksiyle yaşayan bir isimdi: her hareketi bir trende, her pozu bir ikonluğa dönüşüyordu.