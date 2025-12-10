Ahmet Çakar’ın MASAK Raporu Dava Dosyasında: Sadece Bir Sitede 8 Yılda Kaybettiği Para 13 Milyon Liradan Fazla

Gözaltında fenalaşan Çakar hakkında gözaltı kararı kaldırılmış, savcılık Ahmet Çakar ile ilgili soruşturmanın daha sonra yürütüleceğini belirtmişti. Ayrıca Çakar ile birlikte eşi hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Ahmet Çakar’ın banka hesaplarını inceleyen MASAK raporu dava dosyasına girdi.

MASAK raporuna göre, Çakar’ın hesabına 2017’den bu yana 60 milyon 972 bin 890 TL tutarında para girişi olmuş. Aynı dönemde 58 milyon 269 bin 147 TL para çıkışı tespit edildi.

Ahmet Çakar’ın eşi Arzu Çakar’ın hesaplarında da benzer bir hareketlilik bulunuyor.

Toplam 4.759 işlemde 60 milyon 376 bin 426 TL giriş ve 1.437 işlemde 47 milyon 130 bin 667 TL çıkış yapıldığı belirtiliyor. Üstelik kayıtlar, bahis bağlantılı 6 kişi ile para alışverişi olduğunu gösteriyor.