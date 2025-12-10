onedio
Ahmet Çakar’ın MASAK Raporu Dava Dosyasında: Sadece Bir Sitede 8 Yılda Kaybettiği Para 13 Milyon Liradan Fazla

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 10:30

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında Ahmet Çakar da gözaltına alınmıştı. Gözaltı sırasında fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar hakkında gözaltı kararı kaldırılmış, tahkikatın daha sonra yapılacağı açıklanmıştı. Gazeteci Seyhan Avşar, Ahmet Çakar ile ilgili hazırlanan ve dava dosyasına giren MASAK raporunun detaylarını kaleme aldı. Rapora göre Çakar, Türkiye’de yasal bir bahis bayisinde 8 yıl içinde 13 milyon liradan fazla para kaybetti. Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar’ın hesaplarında aynı dönemde dönen toplam para ise 120 milyon lirayı aşıyor.

Kaynak: Seyhan Avşar / Gerçek Gündem

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ahmet Çakar olmuştu.

Gözaltında fenalaşan Çakar hakkında gözaltı kararı kaldırılmış, savcılık Ahmet Çakar ile ilgili soruşturmanın daha sonra yürütüleceğini belirtmişti. Ayrıca Çakar ile birlikte eşi hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Ahmet Çakar’ın banka hesaplarını inceleyen MASAK raporu dava dosyasına girdi.

MASAK raporuna göre, Çakar’ın hesabına 2017’den bu yana 60 milyon 972 bin 890 TL tutarında para girişi olmuş. Aynı dönemde 58 milyon 269 bin 147 TL para çıkışı tespit edildi.

Ahmet Çakar’ın eşi Arzu Çakar’ın hesaplarında da benzer bir hareketlilik bulunuyor.

Toplam 4.759 işlemde 60 milyon 376 bin 426 TL giriş ve 1.437 işlemde 47 milyon 130 bin 667 TL çıkış yapıldığı belirtiliyor. Üstelik kayıtlar, bahis bağlantılı 6 kişi ile para alışverişi olduğunu gösteriyor.

Ahmet Çakar sadece bir sitede 13 milyon liradan fazla para kaybetmiş

Rapora göre Çakar, Türkiye’deki yasal bir bahis şirketine 2017–2025 yılları arasında 1.830 işlemle toplam 16 milyon 978 bin 959 TL göndermiş; aynı şirketten 3 milyon 354 bin 576 TL geri ödeme almış.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Çakar’ın 2004 yılında İngiltere’de kurulu yasa dışı bahis sitelerine kredi kartıyla para transferleri bulunduğu ve kupon bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edildiği ifade edildi.

