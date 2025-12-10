Ahmet Çakar’ın MASAK Raporu Dava Dosyasında: Sadece Bir Sitede 8 Yılda Kaybettiği Para 13 Milyon Liradan Fazla
Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında Ahmet Çakar da gözaltına alınmıştı. Gözaltı sırasında fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar hakkında gözaltı kararı kaldırılmış, tahkikatın daha sonra yapılacağı açıklanmıştı. Gazeteci Seyhan Avşar, Ahmet Çakar ile ilgili hazırlanan ve dava dosyasına giren MASAK raporunun detaylarını kaleme aldı. Rapora göre Çakar, Türkiye’de yasal bir bahis bayisinde 8 yıl içinde 13 milyon liradan fazla para kaybetti. Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar’ın hesaplarında aynı dönemde dönen toplam para ise 120 milyon lirayı aşıyor.
Kaynak: Seyhan Avşar / Gerçek Gündem
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ahmet Çakar olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Çakar sadece bir sitede 13 milyon liradan fazla para kaybetmiş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın