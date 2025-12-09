Tutuklanan Futbolcu Metehan Baltacı’nın Bahis Mesajları Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Metehan Baltacı, Mert Hakan, Alassane Ndao ve Murat Sancak'ın da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı. TV100’ün haberine göre Baltacı’nın “Beyler sağlam kupon var mı?” mesajı attığı görüldü.
Bahis soruşturması kapsamında 20 kişi tutuklandı.
“Beyler sağlam kupon var mı?”
