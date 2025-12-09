onedio
Tutuklanan Futbolcu Metehan Baltacı’nın Bahis Mesajları Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
09.12.2025 - 12:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Metehan Baltacı, Mert Hakan, Alassane Ndao ve Murat Sancak'ın da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı. TV100’ün haberine göre Baltacı’nın “Beyler sağlam kupon var mı?” mesajı attığı görüldü.

Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. TV100’de yer alan habere göre söz konusu konuşmalar 2021-2024 yıllarına ait.

2021 yılına ait yazışmada Baltacı’nın “Beyler sağlam kupon var mı 6.000 ile iddia oynayacağım' yazdığı görüldü. Baltacı'nın Hatay-Galatasaray maçı için '1.60 oran. 2-3 maç daha koysam 10.000 olur. Asgari ücret maaşı ikiye katlamam lazım' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

