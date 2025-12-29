onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Ciltte Oluşan Sıkılık Kaybını Önlemeye Yardımcı Olan Peptit İçerikli Bakım Ürünleri

etiket Ciltte Oluşan Sıkılık Kaybını Önlemeye Yardımcı Olan Peptit İçerikli Bakım Ürünleri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 16:31

Zamanla ciltte beliren sıkılık kaybı cildin özel ihtiyaç duyduğu desteği aradığını gösterebilir. Cilt bariyerini güçlendirmeye ve daha parlak bir görünüm sunmaya yardımcı olan peptit içerikli ürünlerle sıkılık kaybının önüne geçebilirsiniz. Tabii bu ürünlerle!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Skinceuticals Ptiox Kırışıklık Görünümüne Karşı Peptit Serum 30 ml

Skinceuticals Ptiox Kırışıklık Görünümüne Karşı Peptit Serum 30 ml

Kırışıklık görünümüne karşı savaş açan serumların başında Skinceuticals Ptiox geliyor. Peptit sıkılık kaybını önlemeye yardımcı olurken bu serum cildin sıkılaşmasını sağlıyor.

Skinceuticals Ptiox Kırışıklık Görünümüne Karşı Peptit Serum 30 ml

Dermoskin Be Bright Göz Çevresi Peptit Kompleks Krem 15 ml

Dermoskin Be Bright Göz Çevresi Peptit Kompleks Krem 15 ml

Göz çevresindeki ince çizgilerle başı dertte olanların ilk kullanması gereken ürün. Göz çevresi sıkılık kaybına en müsait alanlar, bu yüzden bu sıkılığı geri getirmek için Dermoskin Be Bright aradığınız ürün diyebiliriz.

Dermoskin Be Bright Göz Çevresi Peptit Kompleks Krem 15 ml

Barulab 530 S-Peptide Ampoule Yaşlanma Karşıtı Peptit Ampülü 2 ml x 30 Adet

Barulab 530 S-Peptide Ampoule Yaşlanma Karşıtı Peptit Ampülü 2 ml x 30 Adet

Cildi nemlendirirken sıkılık kaybının da önüne geçiyor. Krem ve serumlardan sonra peptit ampülü cildinize çok iyiy gelecek ve yaralarınızı saracak...

Barulab 530 S-Peptide Ampoule Yaşlanma Karşıtı Peptit Ampülü 2 ml x 30 Adet

Murad Renewing Eye Cream – Kırışıklık ve Koyu Renkli Halkalarda Etkili Göz Kremi 15 ml

Murad Renewing Eye Cream – Kırışıklık ve Koyu Renkli Halkalarda Etkili Göz Kremi 15 ml

Yaşlanma belirtisi olarak kırışıklık ve sıkılık kaybında cildin nemlenmesi büyük önem arz ediyor. Murad Renewing Eye Cream göz ve göz çevresi için geliştirilmiş formüllere sahip. İçeriğindeki peptit ve retinol ile göz çevresini de aydınlatmaya yardımcı oluyor.

Murad Renewing Eye Cream – Kırışıklık ve Koyu Renkli Halkalarda Etkili Göz Kremi 15 ml

Dr.Jart+ Prejuvenation Yaşlanma Karşıtı Serum 50 ml

Dr.Jart+ Prejuvenation Yaşlanma Karşıtı Serum 50 ml

Antioksidan, kolajen, peptit... Cildin sıkılaşmasına yardımcı olan bileşenler bir araya getirilmiş ve ortaya Dr.Jart+ Prejuvenation yaşlanma karşıtı serum çıkmış. Günde iki kez kullanmak yeterli.

Dr.Jart+ Prejuvenation Yaşlanma Karşıtı Serum 50 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beauty Omelette Kolajen Peptit Serum 80 ml

Beauty Omelette Kolajen Peptit Serum 80 ml

Kolajen ve peptit içeriğiyle cildin esnekliğini desteklemeye yardımcı olurken, cildin daha pürüzsüz ve bakımlı görünmesini hedefler. Adenozin ve niacinamide içeriği ile yaşlanma karşıtı bakım sunmaya katkı sağlar.

Beauty Omelette Kolajen Peptit Serum 80 ml

Darphin Stimulskin Plus Sculpting Serum 30 ml

Darphin Stimulskin Plus Sculpting Serum 30 ml

Cilde dolgunluk ve parlaklık hissi kazandırmaya çalışırken, daha sıkı ve pürüzsüz bir görünümü desteklemeyi hedefler. Deniz yosunu ve peptit içeriği ile cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olur. Bitki özleriyle zenginleştirilmiş formülü, cildi dış etkenlere karşı güçlendirmeye katkı sağlar.

Darphin Stimulskin Plus Sculpting Serum 30 ml

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle SPF 30 Cream 75 ml

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle SPF 30 Cream 75 ml

SPF ile güçlendirilen formülü, ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olurken yeni yaşlanma belirtilerine karşı cildi desteklemeye çalışır. Peptit kompleksi ile kırışıklık görünümüne karşı bakım sunmayı hedefler ve UV ışınlarına karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Tüm cilt tiplerinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiştir.

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle SPF 30 Cream 75 ml

Pharmaozon Peptide Profesyonel Cilt Bakım Kremi 50 ml

Pharmaozon Peptide Profesyonel Cilt Bakım Kremi 50 ml

Kırışıklık görünümünü önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Peptit içeriğiyle leke görünümü ve çizgi oluşumunun önüne geçmeye çalışırken cildin nem ve elastikiyetini destekler. A ve E vitamini desteğiyle cildi nemlendirerek doğal bir parlaklık ve ışıltı kazandırmayı hedefler. Tüm cilt tiplerinin ihtiyaçlarına uygun, benzersiz bir bakım sunmaya yardımcı olur.

Pharmaozon Peptide Profesyonel Cilt Bakım Kremi 50 ml

TTO CLINIC Peptitli Göz Çevresi Kremi 20 ml

TTO CLINIC Peptitli Göz Çevresi Kremi 20 ml

TTO Clinic Peptitli Göz Çevresi Kremi; peptit, kolajen ve hyaluronik asit gibi içeriklerle göz çevresindeki ince çizgi görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Kolay emilen formülüyle cildi nemlendirmeyi ve ışıltılı bir görünüm kazandırmayı destekler. Günlük kullanımda daha pürüzsüz ve parlak bir görünüm elde etmenize katkı sağlamaya çalışır.

TTO CLINIC Peptitli Göz Çevresi Kremi 20 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rilastil Stretch Marks Cream 200 ml

Rilastil Stretch Marks Cream 200 ml

Yoğun dokusu ile cildi nemlendirmeye yardımcı olurken, cilt elastikiyetini artırmayı destekler. Rilastil Stretch Marks Cream, cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sunarak daha esnek bir görünüm kazandırmaya çalışır.

Rilastil Stretch Marks Cream 200 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın