Ciltte Oluşan Sıkılık Kaybını Önlemeye Yardımcı Olan Peptit İçerikli Bakım Ürünleri
Zamanla ciltte beliren sıkılık kaybı cildin özel ihtiyaç duyduğu desteği aradığını gösterebilir. Cilt bariyerini güçlendirmeye ve daha parlak bir görünüm sunmaya yardımcı olan peptit içerikli ürünlerle sıkılık kaybının önüne geçebilirsiniz. Tabii bu ürünlerle!
Skinceuticals Ptiox Kırışıklık Görünümüne Karşı Peptit Serum 30 ml
Dermoskin Be Bright Göz Çevresi Peptit Kompleks Krem 15 ml
Barulab 530 S-Peptide Ampoule Yaşlanma Karşıtı Peptit Ampülü 2 ml x 30 Adet
Murad Renewing Eye Cream – Kırışıklık ve Koyu Renkli Halkalarda Etkili Göz Kremi 15 ml
Dr.Jart+ Prejuvenation Yaşlanma Karşıtı Serum 50 ml
Beauty Omelette Kolajen Peptit Serum 80 ml
Darphin Stimulskin Plus Sculpting Serum 30 ml
Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle SPF 30 Cream 75 ml
Pharmaozon Peptide Profesyonel Cilt Bakım Kremi 50 ml
TTO CLINIC Peptitli Göz Çevresi Kremi 20 ml
Rilastil Stretch Marks Cream 200 ml
