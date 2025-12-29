onedio
Zirvede İstanbul Var! Türkiye'nin En Pahalı ve En Ucuz İlleri Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
29.12.2025 - 16:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi verilerini yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin en pahalı şehri İstanbul olurken; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan bölge yaşam maliyeti en düşük yer olarak belirlendi.

En Pahalı İstanbul, En Ucuz Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt

Türkiye genelinde fiyat düzeyi endeksinin 100 olarak kabul edildiği veride, İstanbul ortalama 112,6 puanla en pahalı şehir oldu. İstanbul’u 110,1 puanla İzmir, 108 puanla Balıkesir-Çanakkale bölgesi takip ediyor.

Fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge ise 91,5 puanla Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illeri oldu. Bu illerdeki fiyatlar, ülke ortalamasına göre yüzde 8,5 daha ucuz.

Konut fiyatları araştırmaya da yansıdı.

Konut ve barınma masraflarında en yüksek fiyat düzeyi 147,3 puanla açık ara farkla İstanbul'da ölçülürken gıda ve alkolsüz içeceklerde ise Balıkesir ve Çanakkale öne çıktı.Gıdanın en ucuz olduğu iller ise genel ortalamada olduğu gibi yine Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.

Popüler turizm destinasyonlarını içermesinin de etkisiyle dışarıda yemek ve konaklamanın en pahalı olduğu bölge İzmir olarak ölçüldü.

2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
