Zirvede İstanbul Var! Türkiye'nin En Pahalı ve En Ucuz İlleri Belli Oldu

Konut ve barınma masraflarında en yüksek fiyat düzeyi 147,3 puanla açık ara farkla İstanbul'da ölçülürken gıda ve alkolsüz içeceklerde ise Balıkesir ve Çanakkale öne çıktı.Gıdanın en ucuz olduğu iller ise genel ortalamada olduğu gibi yine Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.

Popüler turizm destinasyonlarını içermesinin de etkisiyle dışarıda yemek ve konaklamanın en pahalı olduğu bölge İzmir olarak ölçüldü.