2025 Yılının Kelimesi 'Dijital Vicdan' Nedir?

2025 Yılının Kelimesi 'Dijital Vicdan' Nedir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 11:19

Türk Dil Kurumu (TDK) 'yılın kelimesi'ni belirledi. TDK tarafından paylaşılan ankette beş kelime/kavram yer aldı. Bu kelimeler arasında 2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' olarak seçildi. Peki, 300 bin kişinin oyuyla seçilen 'dijital vicdan' nedir?

Dijital Vicdan Nedir?

Dijital Vicdan Nedir?

Yılın kelimesi ‘dijital vicdan’ oldu. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) geçen haftalarda başlattığı ‘yılın kelimesi anketi’nde dijital vicdan kavramı birinci oldu. TDK, yayınladığı ankette 'dijital vicdan', 'vicdani körlük', 'çorak', 'eylemsiz merhamet' ve 'tek tipleşme' kelimelerine yer vermişti. 

Ankete 300 bin kişi katılım gösterdi. Birinci çıkan kelime-kavram ise ‘dijital vicdan’ oldu. 

Peki, dijital vicdan nedir?

TDK şu açıklamayı yaptı:

“İnsanlar çoğu zaman gerçek hayatta sorumluluk almadıkları ya da almak istemedikleri konularda, sosyal medyada bir paylaşım ya da beğeniyle 'vicdanlarını rahatlatma' eğilimine girmektedir. Bu durum, bireysel duyarlılığı pasifize ederek vicdanı 'tıklanabilir bir işlem'e indirgemektedir. Beğeni, paylaşım ve yorum yapan bireyler, bir 'tıklama' aracılığıyla insani görevlerini yerine getirdiğini hissetmektedir. Merhamet ve insaf duygusunu ise sembolik görünürlükle sınırlamaktadır. Bu nedenle 'dijital vicdan' kavramı, çağımızda vicdanın dijital ortamda aldığı bu yeni, çoğu zaman yanıltıcı işlevi anlatan gerekli bir kavram olarak dilimizde yerini almalıdır.

Mesela Gazze ve Doğu Türkistan gibi kamuoyunun önünde gerçekleşen insanlık dramlarında, ilgili konunun sosyal medya içeriğini beğenmek ve hatta bu durumlar için 'içerik üretmek', o olayın gerçekliğini bozarak bireyde sanal bir vicdani rahatlama yaratmakta, sosyal ve bireysel sorumluluktan uzak tutmaktadır. Dijital vicdan, insanları somut gerçekler karşısında somut çözümler üretmekten alıkoyarak sorun alanının genişlemesine ve derinleşmesine neden olmaktadır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
