Yılın Kelimesi Belli Oldu: TDK'nın 'Yılın Kelimesi' Anketinde Sonuç Açıklandı

Yılın Kelimesi Belli Oldu: TDK'nın 'Yılın Kelimesi' Anketinde Sonuç Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
29.12.2025 - 10:13

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 'yılın kelimesi' anketinde sonuç belli oldu. 2025 yılının kelimesi 300 bin kişinin oyuyla 'dijital vicdan' seçildi. Yılın kelimesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, X hesabından paylaştı.

2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' olarak seçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paylaşımı şöyle oldu:

'Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” oldu.

Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor.

“Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
