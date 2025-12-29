Yılın Kelimesi Belli Oldu: TDK'nın 'Yılın Kelimesi' Anketinde Sonuç Açıklandı
Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 'yılın kelimesi' anketinde sonuç belli oldu. 2025 yılının kelimesi 300 bin kişinin oyuyla 'dijital vicdan' seçildi. Yılın kelimesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, X hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' olarak seçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paylaşımı şöyle oldu:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın