Spor Hukukçuları Yanıtladı: Bahis Oynanan Maçlar İptal Edilecek mi?

Türk futbolundaki bahis soruşturması, genişleyerek devam ediyor. İkinci dalgada, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao gibi isimlerin de yer aldığı 20 kişi tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Futbolseverlerin gündeminde ise bahis oynanan maçlar yer alıyor. Bahis oynandığı kanıtlanan maçların iptal edilip edilmeyeceği, kulüplerin tek taraflı feshetme hakkına sahip olup olmadığı merak ediliyor.

Gündemle ilgili soruları spor hukukçusu Emin Özkurt NTV'de yanıtladı.

TFF'nin bu hafta içinde PFDK'ya sevkleri gerçekleştireceğini ifade eden Özkurt, 'Bahsi kendi maçınıza oynadığınız anda müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum' dedi.

Özkurt, adı bahse karışan futbolcuların 6 aydan fazla ceza almaları halinde kulüplerin tek taraflı fesih hakkı elde ettiğini de belirtti.