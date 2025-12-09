onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Spor Hukukçuları Yanıtladı: Bahis Oynanan Maçlar İptal Edilecek mi?

Spor Hukukçuları Yanıtladı: Bahis Oynanan Maçlar İptal Edilecek mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 08:41

Türkiye'nin gündeminde futbolda bahis operasyonu yer alıyor. Futbolda bahis operasyonundaki ikinci dalga sonrasında, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao gibi isimlerin de yer aldığı 20 isim hakkında tutuklama kararı alındı. En merak edilen konu ise bahis oynanan maçların akıbeti oldu. 

Peki bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi, ne olacak?

Spor hukukçusu Emin Özkurt, merak edilen soruları NTV'de yanıtladı.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin gündeminde futbolda bahis operasyonunun ikinci dalgası yer alıyor.

Türkiye'nin gündeminde futbolda bahis operasyonunun ikinci dalgası yer alıyor.

Türk futbolundaki bahis soruşturması, genişleyerek devam ediyor. İkinci dalgada, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao gibi isimlerin de yer aldığı 20 kişi tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Futbolseverlerin gündeminde ise bahis oynanan maçlar yer alıyor. Bahis oynandığı kanıtlanan maçların iptal edilip edilmeyeceği, kulüplerin tek taraflı feshetme hakkına sahip olup olmadığı merak ediliyor.

Gündemle ilgili soruları spor hukukçusu Emin Özkurt NTV'de yanıtladı. 

TFF'nin bu hafta içinde PFDK'ya sevkleri gerçekleştireceğini ifade eden Özkurt, 'Bahsi kendi maçınıza oynadığınız anda müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum' dedi.

Özkurt, adı bahse karışan futbolcuların 6 aydan fazla ceza almaları halinde kulüplerin tek taraflı fesih hakkı elde ettiğini de belirtti.

Peki bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi?

Peki bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi?

Özkurt, bahis oynanan maçların akıbetiyle ilgili kararın TFF tarafından verileceğini açıkladı. Özkurt, 'Maç sonucuna ilişkin o maçın müsabaka talimatı çerçevesinde sonucunun tescilden sonra etkilenmiş olduğu anlaşılırsa, o maçın neticesinin tescili iptal ediliyor. Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir' dedi.

Spor hukukçucu Özkurt'un açıklamasının devamında yer alan ifadeler ise şu şekilde: 'Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez. Ancak bütün bu organizasyon belirli bir takımın şampiyonluğunun önünün açılması için, ya da belirli bir takımın ligde kalması veya düşmesi için koordineli bir çalışma içine girdiğini gösterirse TFF'nin bunu değerlendirme dışı bırakma imkanı hukuken olmayacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın