Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Savcılıkta Verdiği İfade Ortaya Çıktı
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti. Ekol TV’de Dilek Yaman Demir, iki futbolcunun da savcılıkta verdiği ifadeyi ve suçlamaları paylaştı. Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen’in hesabındaki 200 milyondan fazla para trafiği ile ilgili “Benim bilgim yok” dedi. Metehan Baltacı ise ifadesinde Galatasaray ile çıktığı maçlarda bahis oynamadığını söyledi.
Kaynak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolda yürütülen bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı da gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Hakan Yandaş iddiaları reddetti.
Metehan Baltacı, Galatasaray maçlarına bahis oynamadığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın