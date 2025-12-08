onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Savcılıkta Verdiği İfade Ortaya Çıktı

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Savcılıkta Verdiği İfade Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 20:16

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti. Ekol TV’de Dilek Yaman Demir, iki futbolcunun da savcılıkta verdiği ifadeyi ve suçlamaları paylaştı. Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen’in hesabındaki 200 milyondan fazla para trafiği ile ilgili “Benim bilgim yok” dedi. Metehan Baltacı ise ifadesinde Galatasaray ile çıktığı maçlarda bahis oynamadığını söyledi. 

Kaynak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbolda yürütülen bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı da gözaltına alınmıştı.

Futbolda yürütülen bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı da gözaltına alınmıştı.

Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı’nın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Dilek Yaman Demir’in haberine göre, savcılık Mert Hakan Yandaş’a menajeri Ersen Dikmen’in şüpheli para hareketlerini sordu. Savcılık Ersan Dikmen’in hesabına 974 işlemle 204 milyon TL giriş olduğu, 3 bin 747 işlemle 207 milyon TL çıkış olduğunu tespit etti. Ayrıca 28 yasa dışı bahis bağlantısı, legal bir sitede 5 yıl boyunca yüzlerce işlem, 1.006 farklı bahis kuponunu olduğu öğrenildi.

Rapora göre Ersan Dikmen, Mert Hakan’dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktarmış. Kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçları ve ‘İsmail Yüksek en az 3 faul yapar”, “İsmail Yüksek kart görür” gibi oyuncu özel bahislerin sık ve kazanan kuponlar arasında olduğu tespit edildi.

Mert Hakan Yandaş iddiaları reddetti.

Mert Hakan Yandaş iddiaları reddetti.

Mert Hakan savcılık ifadesinde, hiçbir bahis sitesinde üyeliği olmadığını söyledi. “Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı” diyen Yandaş, 'Ersen benden borç istedi, ben de borç olarak gönderdim. Bahis oynadığını biliyordum ama bu kadar yüksek tutarlarda olduğunu bilmiyordum. Fenerbahçe maçlarıma bahis alıp almadığını bilmiyorum.” dedi.

Mert Hakan’ın telefonunda görseller çıktı.

Mert Hakan Yandaş’ın telefonunda yasa dışı bahis siteleri üzerinden oynanan ‘Sweet bonanza‘ isimli oyununa ait görseller bulundu. Mert Hakan savunmasında ise bulunan görsellerin eğlence amacıyla grup arkadaşları arasında birbirlerine gönderilen görseller olduğunu söyledi.

Metehan Baltacı, Galatasaray maçlarına bahis oynamadığını söyledi.

Metehan Baltacı, Galatasaray maçlarına bahis oynamadığını söyledi.

Metehan Baltacı’nın Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5 ila 1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığını tespit etti.

Kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2.5 üst gol olur şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı tespit edildi.

Metehan ifadesinde Sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasa dışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray’da A takımda oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını, ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamarken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın