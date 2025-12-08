Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Savcılıkta Verdiği İfade Ortaya Çıktı

Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı’nın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Dilek Yaman Demir’in haberine göre, savcılık Mert Hakan Yandaş’a menajeri Ersen Dikmen’in şüpheli para hareketlerini sordu. Savcılık Ersan Dikmen’in hesabına 974 işlemle 204 milyon TL giriş olduğu, 3 bin 747 işlemle 207 milyon TL çıkış olduğunu tespit etti. Ayrıca 28 yasa dışı bahis bağlantısı, legal bir sitede 5 yıl boyunca yüzlerce işlem, 1.006 farklı bahis kuponunu olduğu öğrenildi.

Rapora göre Ersan Dikmen, Mert Hakan’dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktarmış. Kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçları ve ‘İsmail Yüksek en az 3 faul yapar”, “İsmail Yüksek kart görür” gibi oyuncu özel bahislerin sık ve kazanan kuponlar arasında olduğu tespit edildi.