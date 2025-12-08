Bakanlık Kaynakları Açıkladı: Kadınlar İçin Doğum İzni 24 Haftaya Yükselecek

Mevcut durumda, kadın memurlar doğumdan önce ve sonra 8'er hafta ücretli izin kullanıyor; bunu takiben yarı zamanlı çalışma, süt izni ve aylıksız izin gibi uygulamalar devreye giriyor. İşçiler için de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta izin bulunuyor.

Düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, kamu ve özel sektördeki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.

Söz konusu düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.