Bakanlık Kaynakları Açıkladı: Kadınlar İçin Doğum İzni 24 Haftaya Yükselecek
Anadolu Ajansı’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yapılacak yeni düzenleme ile özel sektörde kadınların kullandığı doğum izni 16 haftadan 24 haftaya yükselecek. Erkeklerde ise 5 gün olan babalık izni 10 güne yükselecek. Yeni düzenleme ile koruyucu aileler de doğum izninden yararlanabilecek. Bakanlığın yeni düzenlenmesinin Meclis’in görüşme takvimi içinde ele alınarak yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düşen doğum oranları sonrasında yeni çalışma yapacağı iddia ediliyordu.
24 haftalık doğum izni ne zaman yürürlüğe girecek?
