Bakanlık Kaynakları Açıkladı: Kadınlar İçin Doğum İzni 24 Haftaya Yükselecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 18:30

Anadolu Ajansı’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yapılacak yeni düzenleme ile özel sektörde kadınların kullandığı doğum izni 16 haftadan 24 haftaya yükselecek. Erkeklerde ise 5 gün olan babalık izni 10 güne yükselecek. Yeni düzenleme ile koruyucu aileler de doğum izninden yararlanabilecek. Bakanlığın yeni düzenlenmesinin Meclis’in görüşme takvimi içinde ele alınarak yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düşen doğum oranları sonrasında yeni çalışma yapacağı iddia ediliyordu.

Anadolu Ajansı’na açıklamada bulunan bakanlık kaynakları iddiaları doğruladı. Kadın çalışanların doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması çalışmalarında sona gelindi. Söz konusu düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor.

Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, 'Devlet Memurları Kanunu', 'İş Kanunu' ve 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak.

24 haftalık doğum izni ne zaman yürürlüğe girecek?

Mevcut durumda, kadın memurlar doğumdan önce ve sonra 8'er hafta ücretli izin kullanıyor; bunu takiben yarı zamanlı çalışma, süt izni ve aylıksız izin gibi uygulamalar devreye giriyor. İşçiler için de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta izin bulunuyor.

Düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, kamu ve özel sektördeki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.

Söz konusu düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
