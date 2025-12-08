onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
30 Bin Lira Seyyanen Zam Geri Gelecek: Zam Sadece Uzmanlık İçeren Pozisyonlara Yapılacak

30 Bin Lira Seyyanen Zam Geri Gelecek: Zam Sadece Uzmanlık İçeren Pozisyonlara Yapılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 17:26

Devlette memur olarak çalışan bazı meslek gruplarına 30 bin lira seyyanen zam yapılması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti ancak kamuoyundaki tepkiler sonrasında teklif geri çekilmişti. Ekonomi yönetiminin, 30 bin liralık ek zam için yeni bir çalışma yürüttüğü iddia edildi. Hazırlanacak yeni teklifte 30 bin lira zam, yalnızca kariyer ve uzmanlık gerektiren pozisyonlarda çalışan memurlar için geçerli olacak. Bu zam, müdürler ve müdür yardımcıları için geçerli olmayacak.

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye geçtiğimiz hafta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 30 bin liralık seyyanen zammı konuşmuştu.

Türkiye geçtiğimiz hafta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 30 bin liralık seyyanen zammı konuşmuştu.

Zammın tüm memurlara yapılmayacak olması, kamuoyunda tepki çekmiş ve iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile komisyonda kabul edilen teklif geri çekilmişti.

Sözcü’de yer alan habere göre ekonomi yönetimi, 30 bin liralık seyyanen zam için yeni bir çalışma başlattı. Buna göre 30 bin liralık zam, yalnızca kariyer ve uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapan personel için uygulanacak.

30 bin lira seyyanen zam hangi mesleklere yapılacak?

30 bin lira seyyanen zam hangi mesleklere yapılacak?

Meclis’e sunulacak yeni düzenlemede seyyanen zam kapsamına üst düzey kamu personeli dahil edilmeyecek. Söz konusu artış, 375 sayılı KHK’nın Ek III sayılı cetvelinde yer alan müfettiş ve uzman kadroları ile sınırlı tutulacak.

Yeni teklifte kamudaki genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları ve il müdürlerinin zam alması engellenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın