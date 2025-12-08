30 Bin Lira Seyyanen Zam Geri Gelecek: Zam Sadece Uzmanlık İçeren Pozisyonlara Yapılacak
Devlette memur olarak çalışan bazı meslek gruplarına 30 bin lira seyyanen zam yapılması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti ancak kamuoyundaki tepkiler sonrasında teklif geri çekilmişti. Ekonomi yönetiminin, 30 bin liralık ek zam için yeni bir çalışma yürüttüğü iddia edildi. Hazırlanacak yeni teklifte 30 bin lira zam, yalnızca kariyer ve uzmanlık gerektiren pozisyonlarda çalışan memurlar için geçerli olacak. Bu zam, müdürler ve müdür yardımcıları için geçerli olmayacak.
Kaynak: Sözcü
Türkiye geçtiğimiz hafta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 30 bin liralık seyyanen zammı konuşmuştu.
30 bin lira seyyanen zam hangi mesleklere yapılacak?
