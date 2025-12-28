Karakterin Hangi Rapçiye Benziyor?

İçinde sert bir çekirdek var ve bu enerjiyi kimse hafife alamıyor. Bir ortama girdiğinde insanlar seni fark ediyor çünkü duruşun güçlü, kararlı ve geri adım atmayan bir izlenim yaratıyor. Haksızlığa tahammül etmeyen bir tarafın var ve gerektiğinde sesini yükseltmekten çekinmiyorsun. Bunun yanında sevdiklerini koruma içgüdün çok yüksek ve onların yanında duran güvenilir bir karakter taşıyorsun. Karanlık sayılabilecek duyguları bile kendi içinde yönetmeyi başarıp yoluna devam eden bir yapın var!