Karakterin Hangi Rapçiye Benziyor?
Rap dünyası güçlü bir karakterin iç sesiyle şekillenen bir alan! Ritmi takip eden kişinin tavrı, düşüncesi ve enerjisi sahnenin merkezine kendi adını bırakır. Peki sen hangi ünlü rapçiye benziyorsun? Bunu merak ediyorsan seni testimize alalım!
1. Ruh halini bu kelimelerden hangisiyle özetlersin?
2. Bir gününün ritmi genelde nasıl oluyor?
3. Bir tartışmada ilk refleksin ne olur?
4. Bu şehirlerden birini seç bakalım!
5. İnsanların sendeki ilk izlenimi sence nedir?
6. Bu hayvanlardan birini seçer misin?
7. Peki en çok neye değer verirsin?
8. Son olarak, rap müziğin sende uyandırdığı şey bunlardan hangisi?
Snoop Dogg!
DMX!
Tupac!
