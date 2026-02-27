Ortak Sevincimiz Yaren Leylek ve Adem Amca'nın Kavuşmasına Duyguları Şelale Olan X Kullanıcıları
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği o kavuşma nihayet gerçekleşti. Yaren leylek ve Adem Amca bu sene de kavuştu. 15 yıldır dostunu yalnız bırakmayan Yaren leylek, Adem Amca'nın kayığına konarak yeniden herkesi duygulandırdı. Yaren leylek ve Adem Amca'nın kavuşması sosyal medyada gündem oldu. X kullanıcıları duygularını sosyal medyadan paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaren leylek ve Adem Amca ülkece ortak sevincimiz oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaren leylek ve Adem Amca'nın kavuşması gören herkesi duygulandırdı. X kullanıcıları duygularını paylaşımlarıyla aktardı...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın