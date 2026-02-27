onedio
Ortak Sevincimiz Yaren Leylek ve Adem Amca'nın Kavuşmasına Duyguları Şelale Olan X Kullanıcıları

Dilara Şimşek
27.02.2026 - 20:49

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği o kavuşma nihayet gerçekleşti. Yaren leylek ve Adem Amca bu sene de kavuştu. 15 yıldır dostunu yalnız bırakmayan Yaren leylek, Adem Amca'nın kayığına konarak yeniden herkesi duygulandırdı. Yaren leylek ve Adem Amca'nın kavuşması sosyal medyada gündem oldu. X kullanıcıları duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Yaren leylek ve Adem Amca ülkece ortak sevincimiz oldu.

Yaren leylek Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Leylek Köyü'ne geldi. 14 yıldır Adem Amca'nın kayığına konan Yaren leylek 15'inci yılda da dostunu yalnız bırakmadı. Ülkece Yaren leyleğin gelişi beklenirken bugün gerçekleşen kavuşma yeniden herkese umut oldu. Yaren leylek ve Adem Amca'nın kavuşması sosyal medyada gündem oldu.

Yaren leylek ve Adem Amca'nın kavuşması gören herkesi duygulandırdı. X kullanıcıları duygularını paylaşımlarıyla aktardı...

