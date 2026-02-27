Ortak Sevincimiz Yaren Leylek ve Adem Amca'nın Kavuşmasına Duyguları Şelale Olan X Kullanıcıları

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği o kavuşma nihayet gerçekleşti. Yaren leylek ve Adem Amca bu sene de kavuştu. 15 yıldır dostunu yalnız bırakmayan Yaren leylek, Adem Amca'nın kayığına konarak yeniden herkesi duygulandırdı. Yaren leylek ve Adem Amca'nın kavuşması sosyal medyada gündem oldu. X kullanıcıları duygularını sosyal medyadan paylaştı.