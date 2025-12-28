onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ünlü YouTuber, Düzenlediği Yarışmayla YouTube Türkiye Tarihinin En Büyük Ödülünü Verecek!

Ünlü YouTuber, Düzenlediği Yarışmayla YouTube Türkiye Tarihinin En Büyük Ödülünü Verecek!

Youtube
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.12.2025 - 20:46

Televizyon ekranlarında ya da dijital platformlarda adrenalin yükselten yarışmalar izlemeye bayılıyoruz. Türkiye'nin en fazla aboneye sahip 5 YouTuber'ından biri olan Orkun Işıtmak da yepyeni projesiyle heyecanı doruklara taşımaya hazırlanıyor. Üstelik rekor bir ödülle!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemizde en fazla aboneye sahip YouTuber'lardan biri olan Orkun Işıtmak, bir yarışma programıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ülkemizde en fazla aboneye sahip YouTuber'lardan biri olan Orkun Işıtmak, bir yarışma programıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Google Gemini ile yaptığı iş birliği ile Ork Factor yarışma programını yapmaya hazırlanan Orkun Işıtmak, programın YouTube Türkiye tarihinin şimdiye kadarki en büyük ödüllü yarışması olacağını duyurdu. Ork Factor'un para ödülü tam 1 milyon TL olacak.

Orkun Işıtmak'ın duyurduğu Ork Factor programının tanıtımını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın