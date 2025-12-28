onedio
Hepsine Bayıldık: 2025 Yılına Damga Vurmuş En İyi 15 Filmi Sıraladık!

Hepsine Bayıldık: 2025 Yılına Damga Vurmuş En İyi 15 Filmi Sıraladık!

Esra Demirci
Esra Demirci
28.12.2025

2025 yılı sinema açısından hareketli ve dikkat çekici bir yıl oldu. Gişede öne çıkan yapımların yanı sıra eleştirmenlerden güçlü yorumlar alan, tartışma yaratan ve yıl boyunca konuşulan birçok film izleyiciyle buluştu. Tür ve ölçek fark etmeksizin öne çıkan bu yapımlar, 2025’in sinema hafızasını belirledi.

İşte 2025’e damga vuran 15 film...

1. One Battle After Another

1. One Battle After Another

Eski bir devrimci olan Bob, paranoyaklaşan yaşamı nedeniyle kızı Willa ile toplumdan izole bir şekilde yaşamaktadır. On altı yıl sonra geçmişteki düşmanının yeniden ortaya çıkması ve Willa’nın ortadan kaybolmasıyla Bob, kaçtığı geçmişle yüzleşmek zorunda kalır.

2. It Was Just an Accident

2. It Was Just an Accident

It Was Just an Accident, sıradan bir kaza gibi görünen bir olayın zamanla kontrolden çıkarak ağır sonuçlar doğurmasını konu alıyor.

3. Marty Supreme

3. Marty Supreme

Marty Supreme, küçük yaşta masa tenisiyle tanışan ve kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Amerikalı pinpon oyuncusu Marty Reisman’ın yaşam öyküsünü anlatıyor. Reisman, 12 yaşında başladığı spor kariyerinde 22 büyük şampiyonluk kazandı ve 67 yaşında ulusal bir raket sporu turnuvasını kazanarak bu alandaki en yaşlı şampiyon oldu.

4. Sentimental Value

4. Sentimental Value

Film, ailesiyle ilişkileri kopma noktasına gelmiş olan ve kendi aile geçmişinden yola çıkan bir film çekmeyi planlayan yönetmen Gustav Borg’u merkezine alıyor. Başarılı tiyatro oyuncusu Nora ile kardeşi Agnes, uzun bir aradan sonra babalarıyla yeniden bir araya gelir.

5. Sinners

5. Sinners

İkiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke, geçmişlerini geride bırakıp yeni bir hayat kurma umuduyla Chicago’daki yeraltı dünyasından ayrılarak memleketleri Clarksdale, Mississippi’ye döner ve bir bar açarlar. Ancak aradıkları sakinlik kısa sürede yerini tehdide bırakır; ikizler, karşılarına çıkan büyük bir kötülükle yüzleşmek zorunda kalır.

6. No Other Choice

6. No Other Choice

Film, uzun yıllar emek verdiği kâğıt şirketinden aniden işten çıkarılan Man-soo’nun hikâyesine odaklanıyor. İş arayışı sonuçsuz kaldıkça umutsuzluğu artan Man-soo, sonunda toplumdaki sert rekabetle nasıl başa çıkacağına dair net bir karar alır.

7. The Secret Agent

7. The Secret Agent

Kırklı yaşlarındaki Marcelo, sorunlu geçmişinden uzaklaşmak için Recife’ye gelir ve burada yeni bir hayat kurarak ailesiyle bağlarını onarmayı hedefler. Ancak bu plan, peşini bırakmayan ölüm tehditleri nedeniyle kısa sürede tehlikeye girer.

8. Hamnet

8. Hamnet

William Shakespeare ile eşi Agnes, on bir yaşındaki oğulları Hamnet’in ölümünün ardından derin bir yas sürecine girer. İkili, çocuklarının kaybıyla birlikte yaşamaya devam edebilmenin yollarını arar.

9. Train Dreams

9. Train Dreams

Gündelik işçi Robert Grainier, Amerika’daki demiryolu ağının genişlemesine katkı sağlamak için oduncu olarak çalışır. Eşi Gladys ve küçük kızlarından uzun süre ayrı kalan Grainier, hızla değişen dünyada kendine bir yer bulmaya çalışır.

10. F1

10. F1

F1 Filmi, genç ve deneyimsiz bir pilotu zirveye taşımak için pistlere geri dönen emekli bir yarışçının hikâyesini anlatıyor. 1990’larda Formula 1’in en parlak yeteneklerinden biri olan Sonny Hayes, geçirdiği ağır bir kazanın ardından kariyerini kaybetmiş, sonrasında alt serilerde yarışarak ve eski ününün gölgesinde yaşamını sürdürmüştür. Şampiyonanın en alt sıralarında yer alan APXGP takımının patronu ve eski takım arkadaşı Ruben Cervantes, Sonny’yi takımı ayağa kaldırmak ve yeniden Formula 1’e dönmek üzere ikna eder.

11. The Mastermind

11. The Mastermind

The Mastermind, Vietnam Savaşı’nın sürdüğü ve Amerika’da kadın kurtuluş hareketinin filizlendiği dönemde gerçekleşen bir sanat soygununu konu alıyor.

12. Predator: Badlands

12. Predator: Badlands

Film, klanı tarafından dışlanan genç bir Predator olan Dek’in hikâyesini anlatıyor. Güçlü ve korkusuz bir savaşçı olarak görülmeyen Dek, bu nedenle kendi klanından sürgün edilir ve avcılıkta bir geleceği olduğuna kimse inanmaz.

13. Frankenstein

13. Frankenstein

Frankenstein, korkunç deneyiyle bir canavar yaratan ve sonunda hem kendi yıkımına hem de hayat verdiği talihsiz varlığın mutsuzluğuna yol açan zeki ancak bencil bilim insanı Victor Frankenstein’ın hikâyesini anlatıyor.

14. Sound of Falling

14. Sound of Falling

Uzak bir Alman çiftliği, kuşaklar boyunca saklanan sırları barındırır. Yıllar arayla yaşamış ancak ortak bir travmayla birbirine bağlanan dört kadın, bu mekânın duvarları ardında gizlenen gerçeği gün yüzüne çıkarır.

15. Sorry, Baby

15. Sorry, Baby

Film, sarsıcı bir olayın ardından hayatını sürdürmeye çalışan Agnes’e odaklanıyor. New England’daki küçük bir liberal sanatlar kolejinde edebiyat hocası olan Agnes, geçmişte yaşadığı bu olayın izleriyle mücadele ederken, çevresindeki herkes için akıp giden hayata uyum sağlamaya çalışır.

