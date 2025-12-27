onedio
Stranger Things Yıldızı Noah Schnapp: “Çocuk Oyuncular İçin Terapi Zorunlu Olmalı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.12.2025 - 15:13

Stranger Things’le çocuk yaşta şöhrete kavuşan Noah Schnapp, sektörle ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Genç oyuncu, kamera önünde büyümenin sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi. Uzun süre kendini güçlü ve sorunsuz hissettiği için terapiye ihtiyaç duymadığını düşündüğünü anlattı. Ancak zamanla bu fikrinin değiştiğini ve profesyonel destek aldığını açıkladı.

Kaynak: Independent

Schnapp, çocuk oyuncuların yaşadığı baskıların çoğu zaman göz ardı edildiğini vurguladı.

Kamuoyunun önünde büyümenin, insanın kendini tanıma sürecini zorlaştırdığını dile getirdi. Henüz kim olduğunu keşfetmeye çalışırken, her konuda olgun ve hatasız davranmasının beklendiğini söyledi. Yanlış bir sözün ya da dikkatsiz bir anın internette kalıcı hale gelmesinin ağır bir yük yarattığını ifade etti. Bu durumun, genç yaşta utanç ve kaygı duygularını artırdığını belirtti.

Los Angeles’ta yaşamanın kendisi için zor olacağını söyleyen Schnapp, orada olsaydı yolunu kaybedebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Bu yüzden ailesinin yanında kalmayı bilinçli bir tercih olarak gördüğünü belirtti. Daha önce benzer açıklamalar yapan Ariana Grande ile aynı noktada buluştuğunu söyleyen Schnapp, çocuk oyuncular için terapinin sistemin bir parçası olması gerektiğini savundu. Yıllar içinde yaşadıkça, bu hayatın “normal” olmadığını fark ettiğini dile getirdi. Aile desteğinin çok önemli olduğunu ama her zaman yeterli olmadığını da sözlerine ekledi. Hollywood’daki baskıların depresyon, yeme bozuklukları ve madde kullanımı gibi sorunlara nasıl zemin hazırladığını artık daha net gördüğünü anlattı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
