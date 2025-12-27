Stranger Things Yıldızı Noah Schnapp: “Çocuk Oyuncular İçin Terapi Zorunlu Olmalı”

Bu yüzden ailesinin yanında kalmayı bilinçli bir tercih olarak gördüğünü belirtti. Daha önce benzer açıklamalar yapan Ariana Grande ile aynı noktada buluştuğunu söyleyen Schnapp, çocuk oyuncular için terapinin sistemin bir parçası olması gerektiğini savundu. Yıllar içinde yaşadıkça, bu hayatın “normal” olmadığını fark ettiğini dile getirdi. Aile desteğinin çok önemli olduğunu ama her zaman yeterli olmadığını da sözlerine ekledi. Hollywood’daki baskıların depresyon, yeme bozuklukları ve madde kullanımı gibi sorunlara nasıl zemin hazırladığını artık daha net gördüğünü anlattı.