Stranger Things Yıldızı Noah Schnapp: “Çocuk Oyuncular İçin Terapi Zorunlu Olmalı”
Stranger Things’le çocuk yaşta şöhrete kavuşan Noah Schnapp, sektörle ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Genç oyuncu, kamera önünde büyümenin sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi. Uzun süre kendini güçlü ve sorunsuz hissettiği için terapiye ihtiyaç duymadığını düşündüğünü anlattı. Ancak zamanla bu fikrinin değiştiğini ve profesyonel destek aldığını açıkladı.
Kaynak: Independent
Schnapp, çocuk oyuncuların yaşadığı baskıların çoğu zaman göz ardı edildiğini vurguladı.
Los Angeles’ta yaşamanın kendisi için zor olacağını söyleyen Schnapp, orada olsaydı yolunu kaybedebileceğini düşündüğünü ifade etti.
