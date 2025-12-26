onedio
Sinemalar Dolup Taşıyor: Avatar 3 Gişede Liderliği Bırakmıyor

Sinemalar Dolup Taşıyor: Avatar 3 Gişede Liderliği Bırakmıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2025 - 10:26

Pandora’ya dönüş beklenenden de büyük bir ilgiyle karşılandı. Serinin üçüncü filmi, vizyona girmesiyle birlikte sinema salonlarında yoğunluk yarattı. İzleyicinin ilgisi sadece açılış günleriyle sınırlı kalmadı, hafta boyunca hız kesmeden devam etti. Gelin gişe sonuçlarına birlikte bakalım!

Kaynak: Independent

Avatar: Ateş ve Kül, ilk haftasında dünya genelinde yaklaşık 450 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Avatar: Ateş ve Kül, ilk haftasında dünya genelinde yaklaşık 450 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Bu gelirin 119 milyon doları Kuzey Amerika’dan gelirken, uluslararası pazarlardan elde edilen rakam 330 milyon doları aştı. Hafta içi seanslarında da salonların dolu olması filmin ivmesini koruduğunu gösterdi. Yapım, özellikle Avrupa ve Asya pazarında güçlü bir performans sergiledi. Noel tatili döneminde gişenin daha da hızlanması bekleniyor.

Hikaye, Jake ve Neytiri'nin ailece yaşadığı büyük kaybın ardından gelişen olaylara odaklanıyor.

Hikaye, Jake ve Neytiri’nin ailece yaşadığı büyük kaybın ardından gelişen olaylara odaklanıyor.

Film, hafta içi gösterimlerinde de güçlü rakamlar elde ederek liderliğini sağlamlaştırdı. Noel tatilinde 4 günlük süreçte 75 ila 80 milyon dolar arasında ek gelir hedefleniyor. Bu tablo, filmin zirvedeki yerini korumasını oldukça olası kılıyor. Aynı dönemde vizyona giren yeni yapımlar olsa da, Avatar’ın öne çıkması bekleniyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
