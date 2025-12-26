Sinemalar Dolup Taşıyor: Avatar 3 Gişede Liderliği Bırakmıyor
Pandora’ya dönüş beklenenden de büyük bir ilgiyle karşılandı. Serinin üçüncü filmi, vizyona girmesiyle birlikte sinema salonlarında yoğunluk yarattı. İzleyicinin ilgisi sadece açılış günleriyle sınırlı kalmadı, hafta boyunca hız kesmeden devam etti. Gelin gişe sonuçlarına birlikte bakalım!
Kaynak: Independent
Avatar: Ateş ve Kül, ilk haftasında dünya genelinde yaklaşık 450 milyon dolarlık hasılata ulaştı.
Hikaye, Jake ve Neytiri’nin ailece yaşadığı büyük kaybın ardından gelişen olaylara odaklanıyor.
