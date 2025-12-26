onedio
Disney Filmleri Gişede Tarih Yazdı: Küresel Hasılat 6 Milyar Doları Aştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
26.12.2025 - 12:40

Sinema dünyasında dengelerin yeniden kurulmaya çalışıldığı bir dönemde Disney dikkat çeken bir başarıya imza attı. Zootropolis 2, dünya genelindeki bilet satışlarında 6 milyar doları aşarak pandemi sonrası en güçlü performanslardan birini sergiledi. 

Kaynak: Independent

Stüdyonun gişedeki yükselişinde iki büyük yapım başı çekti.

Yaz aylarında gösterime giren Lilo ve Stiç, kısa sürede milyar dolar sınırını aştı. Yılın sonuna doğru vizyona giren Zootropolis 2 ise 1,3 milyar doları geçerek ailenin favorisi haline geldi. Marvel cephesinde yer alan yapımlar tek tek dev rakamlara ulaşmasa da toplamda ciddi bir katkı sağladı. Bu filmler birlikte değerlendirildiğinde Disney’in gişe gücünü artırdı.

Avatar: Ateş ve Kül’ün ilk haftasında yakaladığı yüksek hasılat da tabloyu yukarı taşıdı.

Stüdyo, Kuzey Amerika ve uluslararası pazarlarda dengeli bir gelir dağılımı yakaladı. Elbette her yapım aynı başarıyı getirmedi. Bazı yüksek bütçeli filmler beklentilerin altında kaldı ve zarar yazdı. Ancak bu yapımların bile birçok rakip stüdyonun en büyük gişe işlerinden daha fazla kazanç sağladığı dikkat çekti. Disney’in güçlü markaları ve ürün satışları da bu kayıpları telafi eden önemli bir unsur oldu.

