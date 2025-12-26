Disney Filmleri Gişede Tarih Yazdı: Küresel Hasılat 6 Milyar Doları Aştı

Stüdyo, Kuzey Amerika ve uluslararası pazarlarda dengeli bir gelir dağılımı yakaladı. Elbette her yapım aynı başarıyı getirmedi. Bazı yüksek bütçeli filmler beklentilerin altında kaldı ve zarar yazdı. Ancak bu yapımların bile birçok rakip stüdyonun en büyük gişe işlerinden daha fazla kazanç sağladığı dikkat çekti. Disney’in güçlü markaları ve ürün satışları da bu kayıpları telafi eden önemli bir unsur oldu.