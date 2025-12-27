Pluribus Sezon Finali Olay Yarattı: Hayranlar Son Bölüme Bayıldı
Pluribus hayranları, birinci sezon finalinin ardından sosyal medyada adeta tek ses oldu. Apple TV’de Noel arifesinde yayımlanan final bölümü, izleyicilerden yoğun övgü aldı. Sezon boyunca yavaş yavaş kurulan hikaye, son bölümde hem duygusal hem de sarsıcı bir noktaya taşındı. Pek çok izleyici, dizinin finalle birlikte bambaşka bir seviyeye çıktığını dile getirdi. Sosyal medya paylaşımları, Pluribus’ın yılın en çok konuşulan bilimkurgu yapımlarından biri haline geldiğini gösterdi.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, Pluribus’ta insanlığın kolektif bir zihne dönüştüğü karanlık bir geleceği merkezine alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Finalde asıl kırılma, Carol’ın kolektif zihnin kendisini dönüştürmek için hazırlık yaptığını öğrenmesiyle yaşanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın