Pluribus Sezon Finali Olay Yarattı: Hayranlar Son Bölüme Bayıldı

Pluribus Sezon Finali Olay Yarattı: Hayranlar Son Bölüme Bayıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.12.2025 - 14:43

Pluribus hayranları, birinci sezon finalinin ardından sosyal medyada adeta tek ses oldu. Apple TV’de Noel arifesinde yayımlanan final bölümü, izleyicilerden yoğun övgü aldı. Sezon boyunca yavaş yavaş kurulan hikaye, son bölümde hem duygusal hem de sarsıcı bir noktaya taşındı. Pek çok izleyici, dizinin finalle birlikte bambaşka bir seviyeye çıktığını dile getirdi. Sosyal medya paylaşımları, Pluribus’ın yılın en çok konuşulan bilimkurgu yapımlarından biri haline geldiğini gösterdi.

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda
Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, Pluribus’ta insanlığın kolektif bir zihne dönüştüğü karanlık bir geleceği merkezine alıyor.

Hikaye, bu yeni düzende dünyayı kurtarma sorumluluğunu üstlenen fantastik romantik roman yazarı Carol Sturka etrafında şekilleniyor. Carol’a hayat veren Rhea Seehorn, sezon boyunca sergilediği performansla izleyicinin beğenisini topladı. Final bölümünde Carol, kolektif zihne bağışıklığı olan Manousos’la sonunda yüz yüze geliyor. Ancak ikili, insanlığın kaderi konusunda aynı noktada durmuyor.

Finalde asıl kırılma, Carol’ın kolektif zihnin kendisini dönüştürmek için hazırlık yaptığını öğrenmesiyle yaşanıyor.

Kendisine verilen süre, hikayenin tansiyonunu iyice yükseltiyor. Son sahnede Carol’ın eve bir sandıkla dönmesi ise izleyiciyi ters köşe yapıyor. Sandığın içinden çıkan atom bombası, dizinin ilk bölümlerinde yapılan küçük ipuçlarını anlamlı hale getiriyor. Sosyal medyada birçok izleyici finali “akıl almaz” ve “unutulmaz” sözleriyle tanımladı. Kimileri açılış sahnesinin karanlığına dikkat çekerken, kimileri final anının şaşırtıcı mizahını övdü.

