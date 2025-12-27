Pluribus Sezon Finali Olay Yarattı: Hayranlar Son Bölüme Bayıldı

Pluribus hayranları, birinci sezon finalinin ardından sosyal medyada adeta tek ses oldu. Apple TV’de Noel arifesinde yayımlanan final bölümü, izleyicilerden yoğun övgü aldı. Sezon boyunca yavaş yavaş kurulan hikaye, son bölümde hem duygusal hem de sarsıcı bir noktaya taşındı. Pek çok izleyici, dizinin finalle birlikte bambaşka bir seviyeye çıktığını dile getirdi. Sosyal medya paylaşımları, Pluribus’ın yılın en çok konuşulan bilimkurgu yapımlarından biri haline geldiğini gösterdi.

Kaynak: Independent