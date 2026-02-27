Çin Koca Çölü Ormana Dönüştürdü: Ülkenin Havasını Temizliyor!

Fotosentezin bu devasa ölçekteki başarısı, çölü dev bir karbon süngerine dönüştürdü. Toz fırtınalarının şiddeti azalırken, artan nem oranı bölgenin iklimsel karakterini değiştiriyor. Ancak bu süreç sadece ağaç dikmekten ibaret değil. Her fidanın dibindeki tuz tabakasını temizleyen, sulama hatlarını kontrol eden binlerce işçinin sabırlı emeğiyle ayakta duruyor.

Bu yeşil projenin arkasında 'nicelikten ziyade nitelik' ilkesi yatıyor. Uzmanlar, 'yeşil çöller' (canlı barındırmayan tek tip ormanlar) oluşmaması için biyoçeşitliliğe vurgu yapıyor. Sadece hızlı sonuç almak için dikilen ağaçlar yeraltı su kaynaklarını kurutma riski taşıyor. Bu nedenle, bölgeye özgü türlerin karışımı ve suyun gramla hesaplandığı akıllı sistemler hayati önem taşıyor.