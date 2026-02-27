Çin Koca Çölü Ormana Dönüştürdü: Ülkenin Havasını Temizliyor!
Kaynak: https://www.iflscience.com/chinas-304...
Taklamakan Çölü, bir zamanlar geri dönüşü olmayan yer olarak anılan, kum fırtınalarının hüküm sürdüğü devasa bir 'Ölü Deniz' idi. Ancak bugün bu uçsuz bucaksız sarı coğrafyada sıra dışı bir değişim yaşanıyor. Yaprakların hışırtısı kumun sessizliğini bozuyor. Çin’in on yıllardır sürdürdüğü ağaçlandırma projeleri, Taklamakan’ı sadece yeşertmekle kalmadı, onu küresel iklim mücadelesinde aktif bir karbon yutağına dönüştürdü.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1990’lı yılların uydu görüntülerinde soluk bir leke gibi duran Taklamakan, bugün derin yeşil kuşaklarla çevrelenmiş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimsel veriler, bu yapay ormanların artık saldıklarından daha fazla karbondioksit emdiğini gösteriyor.
Taklamakan deneyi, insanlığın sert doğayı onarma kapasitesini kanıtlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın