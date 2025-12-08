onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Mevduat Faizlerinde Son Durum: 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 15:00

Birikimlerini güvence altına almayı ve değerlendirmeyi hedefleyen birçok kişi, bankaların sunduğu mevduat faizlerine yöneliyor. Ancak, faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterdiği için güncel oranların düzenli olarak izlenmesi oldukça önemli. 8 Aralık 2025 tarihinde, 500 bin TL için uygulanacak olan faiz getirileri belirlendi. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

8 Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

8 Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok birey, birikimlerini korumak ve büyütmek için vadeli mevduat hesaplarına yönelmekte. Özellikle Türk Lirası cinsinden tasarrufa sahip olanlar, 500 bin TL'lik birikimlerini vadeli mevduata yatırmayı düşünürken, bankaların sunduğu faiz oranlarına dikkatle bakıyorlar. Bankalar arasında mevduat faiz oranları değişkenlik gösterse de, genel bir bakışla bu oranların %30 ile %48 arasında olduğunu görebiliyoruz.

Fakat, 500 bin TL'lik bir mevduat için en yüksek faiz getirisini hangi bankanın sunduğu konusu, birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Bu noktada, en güncel ve doğru bilgileri sunabilmek adına kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor. Unutmayın ki, bankaların faiz oranları ekonomik koşullara ve merkez bankasının politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolayısıyla, yatırım yapmayı planlayanların, karar vermeden önce güncel faiz oranlarını kontrol etmeleri ve bankaların sunduğu diğer avantajları da değerlendirmeleri büyük önem arz ediyor.

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 14.646,58 TL

Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 14.082,41 TL

Vade Sonu Tutar: 514.082,41 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • CEPTE TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 15.215,87 TL

Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.570,18 TL

Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

*Söz konusu veriler, 8 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
