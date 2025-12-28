onedio
Hep Aynı Tür İnsanlarla mı Birliktesin? Benzer İnsanları Çekmenin Arkasındaki 10 Neden

Özge
Özge - Onedio Üyesi
28.12.2025 - 23:01

Geçmiş ilişkilerine baktığında sanki deja vu yaşamış gibi mi oluyorsun? Belki de evren sana tekrar tekrar aynı kişiyi gönderiyor, sadece isimlerini değiştiriyordur ne dersin? Eğer bu tür sorunlar sana tanıdık geliyorsa hiç yalnız sayılmazsın. Çünkü baktığında hayatına aynı tür insanları almanın belirli nedenleri olabilir. Haydi gel, birlikte döngüyü nasıl kıracağını keşfedelim.

1. Konfor alanından çıkmak istememek.

Konuyu çok dallandırmadan itiraf edelim. Hepimiz bize tanıdık gelen şeylerden hoşlanırız, öyle değil mi? Elbette ilişkiler de buna dahildir. Yani farkında olmadan güvenli ve tanıdık hissettiğin insanlara çekiliyor olabilirsin. Belki isimler değişse de ilk birkaç ilişkinin yaşattığı o güven hissini arıyorsundur. Çünkü bu tanıdık hisler hepimize daha az korkutucu gelir ve bize konforlu hissettirir. Ama döngüyü kırmak için bazen konfor alanından çıkmak gerekir.

2. Çözülmemiş travmaların yaşattığı eksiklik.

Evet her problemin altından fırlayan o meşhur konu, ilişki ve partner seçimlerini de etkiliyor olabilir. Özellikle çocukluk döneminde, ebeveynlerinde kurduğun bağda bir sorun varsa bunu ilişkilere yansıtıyor olabilirsin. Mesela evde göremediğin ilgiyi başkalarında arıyor ya da tam tersi seni eleştiren insanlara çekiliyorsundur. Ama böyle yaparak muhtemelen sadece kendine zarar veriyorsun. Çünkü karşına çıkan benzer insanlar, geçmişi değiştirmene yardımcı olamazlar.

3. "Ben onu değiştiririm" yanılgısı.

Kaçımız, daha önce karşımızdakini değiştirme hayalleriyle yanıp tutuşmadık ki? Belki aramızdan birkaçı bunu başardı bile. Ama genelleme yaptığımızda, karşındakini değiştirme ihtimalin oldukça düşüktür. Mesela sürekli tek birine bağlanmayan erkeklere kapılıyor, onları kendine aşık etme hayalleri kuruyorsan, ihtimalin epey az olduğunu bilmek isteyebilirsin. Aksine bu insanlara enerji harcayarak sadece kendi zamanından çalar, hatta başkalarıyla kurabileceğin ilişkilerin potansiyelini düşürürsün. Sonuçta sen tamirci değilsin.

4. Kendine biçtiğin öz değer.

İnsanın partner seçimleri genellikle kendine verdiği değerle ilgilidir. 'Daha iyisini hak etmiyorum' ya da 'O bana bakmaz' gibi cümleler, öz değerin ve saygının düşük olmasından kaynaklanır. Sonuç olarak da benzer kalıpları, tekrar tekrar hayatımıza almamıza neden olur. Üstelik bu ilişkilerin çoğunda benzer sorunlar mevcuttur. Aynı hikayeyi yeni baştan yaşayıp durmamak için kendi değerinin farkına varman yeterli. Emin ol, sonraki adımda karşına çıkan insanlar da bir anda değişecek.

5. Benzer sosyal çevre seçimleri.

Tıpkı ilişkilerde olduğu gibi sosyal çevrede de benzer kalıpların izinden gidiyor olabilirsin. Mesela ortam değişse de kendini sürekli aynı arkadaş gruplarının içinde buluyor olabilirsin. Belli karakterlerin öne çıktığı tipik gruplar, doğal olarak ilişkilerdeki beklentine de yansır. Çünkü en başta dediğimiz gibi aslında sana tanıdık gelen duyguların peşinden gidiyorsundur. Bu nedenle mesela yeni bir kahveciye girmiyor da hep aynı yere gitmeyi tercih ediyorsundur.

6. Katı filtreleme sistemi.

Bazen de standartlar aşırı yüksektir ve o dar filtrelerden kimse geçemiyordur. Eğer bu kadar katı bir filtreleme sistemin varsa muhtemelen mükemmeliyetçi bir insansındır ve asla hata kabul etmiyorsundur. Ancak gerçek hayat, nadiren mükemmeldir ve her ilişkide sorunlar olabilir. Aynayı biraz kendine çevirmek ve kendini kırmadan eleştirmek, partner beklentilerinde daha gerçekçi davranmanı sağlayabilir.

7. İlk aşkın bıraktığı iz.

İlk aşk, ilk flört veya ilk ilişki birçok kişi için özeldir. Senin için de öyle olabilir ve yeni partnerinde sürekli o ilk kişiyi arıyor olabilirsin. Tüm kusurlarına rağmen bir insanı kabullenmek herkesin yapabileceği bir şey değildir. Ama bazen ondaki esas sorunları görmeye engel olur. Bir insanı idolleştirip sürekli ona benzer olanları arıyor olabilirsin. Eğer durum bundan ibaretse, belki de rüyadan uyanmanın zamanı gelmiştir, ne dersin?

8. Hep aynı yerlerde takılmak.

Kendini tekrar tekrar aynı insanlarla bulmanın temel nedeni, sosyal yaşamın olabilir. Sürekli aynı yerlere gidiyor ve aynı döngüyü tekrarlıyorsan, karşılaşacağın insan tipi aşağı yukarı bellidir. Bu kısır döngüyü kırmak için hayata yeni esneklik alanları katman gerekir. Mesela bir hobi edinebilir, kursa yazılabilir veya etkinliklere katılabilirsin. Böylece hem gerçekten anlaşabileceğin insanlarla karşılaşma ihtimalini de artırırsın.

9. Aşırıya kaçan içsel çelişkiler.

İçinde bir tarafın bağımsız kalmak isterken diğeri geçmişe tutunmaktan hoşlanıyor olabilir mi? Eğer durum buysa ortada büyük bir çelişki var demektir. İçindeki öz çelişkilerin sebebiyle farkında olmadan zıtlıklara yöneliyor olabilirsin. Yani bir dönem içindeki bir tarafı, başka bir dönem diğeri tarafı tatmin etmeye çalışabilirsin. İlişki seçimlerine denge getirmek için önce içindeki sabitlemen gerekiyor olabilir.

10. Kendini aynı insanları çektiğine inandırman.

Bazen de sorun aslında kendini inandırdığın şeylerle ilgilidir. Sonuçta sürekli aynı insanları çektiğini tekrarlayıp durursan, ister istemez buna şartlanırsın. Gün sonunda da kendini aynı insanlarla birlikte bulursun. Dolayısıyla bu içeriği okuyorsan, kendi üzerine yapıştırdığın etiketlerden kurtulma zamanın da gelmiş demektir. Bakış açını ve inancını değiştirdiğinde, hayatına giren insanların da değişeceğine eminiz.

