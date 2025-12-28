Hep Aynı Tür İnsanlarla mı Birliktesin? Benzer İnsanları Çekmenin Arkasındaki 10 Neden

İlk aşk, ilk flört veya ilk ilişki birçok kişi için özeldir. Senin için de öyle olabilir ve yeni partnerinde sürekli o ilk kişiyi arıyor olabilirsin. Tüm kusurlarına rağmen bir insanı kabullenmek herkesin yapabileceği bir şey değildir. Ama bazen ondaki esas sorunları görmeye engel olur. Bir insanı idolleştirip sürekli ona benzer olanları arıyor olabilirsin. Eğer durum bundan ibaretse, belki de rüyadan uyanmanın zamanı gelmiştir, ne dersin?