Hep Aynı Tür İnsanlarla mı Birliktesin? Benzer İnsanları Çekmenin Arkasındaki 10 Neden
Geçmiş ilişkilerine baktığında sanki deja vu yaşamış gibi mi oluyorsun? Belki de evren sana tekrar tekrar aynı kişiyi gönderiyor, sadece isimlerini değiştiriyordur ne dersin? Eğer bu tür sorunlar sana tanıdık geliyorsa hiç yalnız sayılmazsın. Çünkü baktığında hayatına aynı tür insanları almanın belirli nedenleri olabilir. Haydi gel, birlikte döngüyü nasıl kıracağını keşfedelim.
1. Konfor alanından çıkmak istememek.
2. Çözülmemiş travmaların yaşattığı eksiklik.
3. "Ben onu değiştiririm" yanılgısı.
4. Kendine biçtiğin öz değer.
5. Benzer sosyal çevre seçimleri.
6. Katı filtreleme sistemi.
7. İlk aşkın bıraktığı iz.
8. Hep aynı yerlerde takılmak.
9. Aşırıya kaçan içsel çelişkiler.
10. Kendini aynı insanları çektiğine inandırman.
