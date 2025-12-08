onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Alırken Dikkat! Uzman İsimden Fiziki Altın Alacaklar İçin 7 Uyarı

Altın Alırken Dikkat! Uzman İsimden Fiziki Altın Alacaklar İçin 7 Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.12.2025 - 17:00

Fiziki altın mı almak daha iyi yoksa dijital altın mı? Pek çok vatandaşın yanıtını aradığı soruların başında geliyor. Son zamanlarda kuyumcudan alınan altında bile sahtesine rastlanırken güvenli liman alırken dikkat edilmesi gerekilen noktalar bulunuyor. X’te ‘Temettü Hocam’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Suat Yıldız, fiziki altın alırken dikkat edilmesi gereken 7 maddeye dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahte altın nasıl anlaşılır? X'te bir kullanıcı bu soruyu sordu.

Sahte altın nasıl anlaşılır? X'te bir kullanıcı bu soruyu sordu.
twitter.com

X'te '@@biriktiriyorum_' isimli hesap sahte altının nasıl anlaşılacağını sordu. Bir altın görseli paylaşan kullanıcı 'Bu altın sahteymiş. Fiziki altın biriktirenlere özellikle sormak istiyorum:

Bu tarz 1 gram altınların sahte ya da gerçek olduğunu nasıl anlıyorsunuz Gerçekten anlamak için illa paketi açıp kontrol etmek mi gerekiyor?

Tecrübelerinizi merak ediyorum' ifadelerini kullandı.

Fiziki altın alırken dikkat edilmesi gerekenler.

Fiziki altın alırken dikkat edilmesi gerekenler.
twitter.com

Paylaşım üzerine Suat Yıldız, 'Ben fiziki altın alırken 7 şeye dikkat ediyorum' diyerek şu maddeleri paylaştı:

1. İlk iş paketine bakıyorum.

Rafineri adı, seri no, gram, saflık, hologram. Baskı kalitesinde en ufak yamukluk veya solukluk varsa direkt almıyorum.

2. Seri numarasını mutlaka kontrol ediyorum.

İAR, Nadir gibi rafinerilerin sitesinden anında doğrulanıyor. 10 saniyelik iş, içim rahat ediyor.

3. Paketin açılmamış olması benim için kırmızı çizgi.

Blister ambalaj geri kapatılamıyor. Kenarlarda açılma izi, yapışkanlık, kabarcık görürsem hiç uğraşmıyorum.

4. Kuyumcuya “Cihazla bakabilir miyiz?” deyip teyit alıyorum.

Fatura da olmazsa olmazım. Güvenilir kuyumcuda zaten bunlar sorun olmuyor.

5. Mıknatıs testini de yapıyorum.

Altın mıknatısa hiç tepki vermez. Çekim varsa geçmiş olsun.

6. Ağırlığı da kontrol etmeye çalışıyorum.

1 gram altın + paket genelde 1.15–1.25 g. Aşırı fark varsa şüpheleniyorum.

7. Güvenilir kuyumcu

Senelerdir aynı kuyumcudan alışveriş yapıyorum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın