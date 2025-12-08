Altın Alırken Dikkat! Uzman İsimden Fiziki Altın Alacaklar İçin 7 Uyarı

Fiziki altın mı almak daha iyi yoksa dijital altın mı? Pek çok vatandaşın yanıtını aradığı soruların başında geliyor. Son zamanlarda kuyumcudan alınan altında bile sahtesine rastlanırken güvenli liman alırken dikkat edilmesi gerekilen noktalar bulunuyor. X’te ‘Temettü Hocam’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Suat Yıldız, fiziki altın alırken dikkat edilmesi gereken 7 maddeye dikkat çekti.