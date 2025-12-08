İslam Memiş'ten 24 Gün Uyarısı: Yeni Altın Tahminini Açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılına 24 gün kala altın almak isteyenler için önemli uyarıda bulundu. 2026 altın fiyatlarına dair tahminlerini anlatan İslam Memiş, yeni yılın çok önemli ve manipülasyonlarla dolu bir yıl olacağını dile getirerek, '2026 yılı çok ciddi bir yıl olacak. Her ay farklı hikaye göreceğiz' dedi.

'Altın alınmalı mı?' sorusuna İslam Memiş'in yanıtı şöyle oldu:

'Ekim ayında fırsat vardı. Artık geçti 4 bin 380 dolar seviyesindeydi artık satış yapmak risk. Aşağıda tamamen kötümser değiliz, yukarıda 4 bin 800 dolar var gelen haber akışlarına göre geniş bant aralığında sert dalgalanma göreceğiz. Acelem yok derseniz ben olsam beklerdim ve risk almazdım. Kısa vadeli al-sat piyasası bitti neredeyse. Yükseliş trendinde altın satın almak daha mantıklı.

Yatırımcı bu haftaya dikkat etmeli. Haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşamba gününe kadar biraz yatay, Çarşamba gününden sonra dalgalı bir seyir bizi bekliyor.'