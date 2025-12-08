onedio
İslam Memiş'ten 24 Gün Uyarısı: Yeni Altın Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
08.12.2025 - 14:43

Altın fiyatları günü gününe merak ediliyor. 8 Aralık altın fiyatları da belli oldu. 'Altın ne kadar?' sorusuyla birlikte altın fiyatları araştırılırken vatandaşlar yatırım için en uygun tarihi araştırıyor. Finans Analisti İslam Memiş, tv100 canlı yayınında altına dair açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, altın için 2026 uyarısı yaparak yılın bitimine 24 gün kala önemli uyarıda bulundu. 

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

8 Aralık Pazartesi günü altın fiyatları merak ediliyor. Altın bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altında son durum...

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5 bin 746 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9 bin 450 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 18 bin 901 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 37 bin 686 TL

İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 24 gün uyarısı.

Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılına 24 gün kala altın almak isteyenler için önemli uyarıda bulundu. 2026 altın fiyatlarına dair tahminlerini anlatan İslam Memiş, yeni yılın çok önemli ve manipülasyonlarla dolu bir yıl olacağını dile getirerek, '2026 yılı çok ciddi bir yıl olacak. Her ay farklı hikaye göreceğiz' dedi. 

'Altın alınmalı mı?' sorusuna İslam Memiş'in yanıtı şöyle oldu:

'Ekim ayında fırsat vardı. Artık geçti 4 bin 380 dolar seviyesindeydi artık satış yapmak risk. Aşağıda tamamen kötümser değiliz, yukarıda 4 bin 800 dolar var gelen haber akışlarına göre geniş bant aralığında sert dalgalanma göreceğiz. Acelem yok derseniz ben olsam beklerdim ve risk almazdım. Kısa vadeli al-sat piyasası bitti neredeyse. Yükseliş trendinde altın satın almak daha mantıklı.

Yatırımcı bu haftaya dikkat etmeli. Haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşamba gününe kadar biraz yatay, Çarşamba gününden sonra dalgalı bir seyir bizi bekliyor.'

Altın 2026'da ne kadar olacak?

İslam Memiş'in tahminlerine göre gram altın 2026'da 8 bin lirayı görecek. Finans Analisti, şunları dedi:

'Al-sat tarafına çok sıcak bakmıyorum. Bundan sonra çok riskli. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim. Ons altın tarafında 4 bin 800- 4bin 880 dolar. Gram altın tarafında yıllık bazda 8 bin TL, belki öngörülmeyen gelişme olursa 5 haneli rakamlar görülebilir.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

hiç kredi kartı kullanmak bankadan kredi almak nasip olmadı diye övünmüştü

Eray Baybars

Halklara inandirilan son yalan,altın her daim kıymetli maden idi ancak şuan toplumun bi kesimi her ay düzenli altın alırken diğer kesimi kredi alıp geçinme d... Devamını Gör