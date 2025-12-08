onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşına Yeni Düzenleme: Almanya’da Emeklilik Sistemi Değişiyor

Emekli Maaşına Yeni Düzenleme: Almanya’da Emeklilik Sistemi Değişiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.12.2025 - 11:43

Almanya’da emekli maaşları için yeni kararlar alındı. Meclis’ten geçen yasa tasarısına göre emeklilerin maaşı garanti altına alındı. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle emeklilerin maaşı belirlenen oranın altına düşmeyecek. Öte yandan emekliler 2 bin euroya kadar vergiden muaf olacak. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya'da emeklilik sistemi değişiyor.

Almanya'da emeklilik sistemi değişiyor.

Berlin yönetimi, geçim sıkıntısını göz önünde bulundurarak emekliler için yeni düzenlemeyi hayata geçirecek. Almanya’da Hristiyan Birlik Partileri ( CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin hazırladığı tasarı Meclis’te kabul edildi. Böylece emekli maaşları garanti altına alınmış oldu. 

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren düzenlemeye girmesi bekleniyor.

Emekli maaşı garanti altına alındı. Emekliler 2 bin euroluk vergiden muaf tutulacak.

Emekli maaşı garanti altına alındı. Emekliler 2 bin euroluk vergiden muaf tutulacak.

Yapılan yeni düzenlemeye göre emeklilerin maaşının belli bir ücretin altına almaması garanti edildi. Emeklinin maaşı bu düzenlemeyle belirlenen tutarın altına düşmeyecek.

Tasarıya göre emeklilerin maaşı 2031 yılına kadar çalışma dönemindeki son maaşın yüzde 48’inin altında olmayacak. Öte yandan çalışan emekliler ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren aylık 2 bin euroluk vergiden muaf tutulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın