Emekli Maaşına Yeni Düzenleme: Almanya’da Emeklilik Sistemi Değişiyor

Yapılan yeni düzenlemeye göre emeklilerin maaşının belli bir ücretin altına almaması garanti edildi. Emeklinin maaşı bu düzenlemeyle belirlenen tutarın altına düşmeyecek.

Tasarıya göre emeklilerin maaşı 2031 yılına kadar çalışma dönemindeki son maaşın yüzde 48’inin altında olmayacak. Öte yandan çalışan emekliler ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren aylık 2 bin euroluk vergiden muaf tutulacak.