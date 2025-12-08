Emekli Maaşına Yeni Düzenleme: Almanya’da Emeklilik Sistemi Değişiyor
Almanya’da emekli maaşları için yeni kararlar alındı. Meclis’ten geçen yasa tasarısına göre emeklilerin maaşı garanti altına alındı. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle emeklilerin maaşı belirlenen oranın altına düşmeyecek. Öte yandan emekliler 2 bin euroya kadar vergiden muaf olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da emeklilik sistemi değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli maaşı garanti altına alındı. Emekliler 2 bin euroluk vergiden muaf tutulacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın