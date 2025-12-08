Tapular İçin Son Tarih 31 Aralık! Bu Tarihten Sonra Üç Kat Artacak

Tolu’nun örneğine göre 2025 yılında vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun 2026’da emlak vergisi değeri 9 milyon TL’den fazla olamayacak.

Şu anda 3 milyon liralık bir evin tapu harcı yaklaşık 120 bin lira olurken 2026’da 180 bin TL’ye yükselecek.

Tolu, tapusunu almayanlara uyarıda bulundu: “Tapu almak için bekleyen vatandaşlarımızın daha fazla tapu harcı ödememek için bu yılın sonuna kadar tapularını almalarında fayda olabilir.”