Tapular İçin Son Tarih 31 Aralık! Bu Tarihten Sonra Üç Kat Artacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.12.2025 - 11:02

Evi alıp tapusunu almayanlar dikkat! Emlak vergisi oranları 2026 yılında üç kat zamlanacak. Ev alıp tapu almayanlara ise 31 Aralık’a kadar tarih verildi. Bu tarihten sonra emlak değerlerinde artış yaşanacak. NTV’de yer alan habere Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tapuda yeni dönemin ayrıntılarını anlattı.

Ev alıp tapusunu almayanlar dikkat! Tapu almak için son tarih belli.

Emlak vergisi oranları 2026 yılında artacak. Vergiye zammı öngören teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemeye göre 2026 yılında arazi vergi değerleri 2025 yılındaki değerlerin iki katını geçmeyecek. Bir diğer ifadeyle emlak vergisi oranlarına 2 kat olarak sınır konuldu. 

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu’nun NTV’ye yazdığı yazıya göre ev satın aldıkları halde tapusunu almayanlara 31 Aralık’a kadar süre verildi.

Emlak vergisi ne kadar olacak?

Tolu’nun örneğine göre 2025 yılında vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun 2026’da emlak vergisi değeri 9 milyon TL’den fazla olamayacak. 

Şu anda 3 milyon liralık bir evin tapu harcı yaklaşık 120 bin lira olurken 2026’da 180 bin TL’ye yükselecek. 

Tolu, tapusunu almayanlara uyarıda bulundu: “Tapu almak için bekleyen vatandaşlarımızın daha fazla tapu harcı ödememek için bu yılın sonuna kadar tapularını almalarında fayda olabilir.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
