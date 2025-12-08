Türkiye’nin Gıda Devi Büyük Krizde: Bankalar Kredi Vermedi, Tüccarlardan Borç Aldı!

Türkiye’nin önde gelen tarım kooperatiflerinden ve Torku gibi önemli gıda markalarının sahibi olan Konya Şeker, uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntıların gölgesinde 18 milyar TL’yi aşan borç yüküyle mücadele ediyor. Şirketin bu borçları nedeniyle Soma Termik Santrali’ndeki üretimi durdurma kararı alması, mali yapının geldiği kritik noktayı gözler önüne serdi. Finansman arayışlarında bankaların kapılarını açmakta zorlanan dev kooperatif, çözüm olarak alışılmadık bir yola başvurdu.

Sektör kulislerinden edinilen bilgilere göre, Konya Şeker acil nakit ihtiyacını gidermek amacıyla tüccar Remzi Çakar'dan 1 milyar TL nakit sağladı. Bu nakit paraya karşılık olarak kooperatifin, tüccara toplamda 30 bin ton şeker satışı yapacağı belirtiliyor. Ancak piyasalardaki fiyat istikrarsızlığı ve şeker fiyatlarının düşme ihtimali nedeniyle, tüccar Çakar’ın parayı ödemesine rağmen henüz bir fatura kestirmediği öğrenildi. Şeker teslimatının ve faturalandırmanın, yıl sonuna doğru o günkü güncel fiyatlar üzerinden yapılacağı ifade ediliyor.

Konya Şeker’in geçtiğimiz ay da Afyon Şeker Fabrikasının kredibilitesini teminat göstererek 500 milyon liralık bir kredi çektiği biliniyordu. Mali darboğazın bu denli büyümesi, sektörde “Çiftçi kuruluşu, finansman için tüccarların inisiyatifine kaldı” şeklinde sert yorumlara neden oldu.