Türkiye’nin Gıda Devi Büyük Krizde: Bankalar Kredi Vermedi, Tüccarlardan Borç Aldı!
Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu ve şeker piyasasının kilit firması Konya Şeker, derinleşen mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 18 milyar TL’yi aşan dev borcu yüzünden Soma Termik Santrali’nde üretimi durduran şirket, bankalardan kredi bulamayınca finansman ihtiyacını karşılamak için rotasını tüccarlara çevirdi.
