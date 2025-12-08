onedio
Türkiye’nin Gıda Devi Büyük Krizde: Bankalar Kredi Vermedi, Tüccarlardan Borç Aldı!

Ali Can YAYCILI
08.12.2025 - 10:26

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu ve şeker piyasasının kilit firması Konya Şeker, derinleşen mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 18 milyar TL’yi aşan dev borcu yüzünden Soma Termik Santrali’nde üretimi durduran şirket, bankalardan kredi bulamayınca finansman ihtiyacını karşılamak için rotasını tüccarlara çevirdi.

Kaynak: Sadettin İnan -  Tarımdan Haber

Türk gıda devi Konya Şeker büyük krizde!

Türkiye’nin önde gelen tarım kooperatiflerinden ve Torku gibi önemli gıda markalarının sahibi olan Konya Şeker, uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntıların gölgesinde 18 milyar TL’yi aşan borç yüküyle mücadele ediyor. Şirketin bu borçları nedeniyle Soma Termik Santrali’ndeki üretimi durdurma kararı alması, mali yapının geldiği kritik noktayı gözler önüne serdi. Finansman arayışlarında bankaların kapılarını açmakta zorlanan dev kooperatif, çözüm olarak alışılmadık bir yola başvurdu.

Sektör kulislerinden edinilen bilgilere göre, Konya Şeker acil nakit ihtiyacını gidermek amacıyla tüccar Remzi Çakar'dan 1 milyar TL nakit sağladı. Bu nakit paraya karşılık olarak kooperatifin, tüccara toplamda 30 bin ton şeker satışı yapacağı belirtiliyor. Ancak piyasalardaki fiyat istikrarsızlığı ve şeker fiyatlarının düşme ihtimali nedeniyle, tüccar Çakar’ın parayı ödemesine rağmen henüz bir fatura kestirmediği öğrenildi. Şeker teslimatının ve faturalandırmanın, yıl sonuna doğru o günkü güncel fiyatlar üzerinden yapılacağı ifade ediliyor.

Konya Şeker’in geçtiğimiz ay da Afyon Şeker Fabrikasının kredibilitesini teminat göstererek 500 milyon liralık bir kredi çektiği biliniyordu. Mali darboğazın bu denli büyümesi, sektörde “Çiftçi kuruluşu, finansman için tüccarların inisiyatifine kaldı” şeklinde sert yorumlara neden oldu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
