Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Ünlü Ekonomi Muhabiri İşveren ve Hükümetin İstediği Asgari Ücreti Açıkladı

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Ünlü Ekonomi Muhabiri İşveren ve Hükümetin İstediği Asgari Ücreti Açıkladı

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.12.2025 - 07:19

Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek olan asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı öncesinde, olası zam oranlarına ilişkin kapsamlı bir analiz geldi. Tecrübeli ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, yüzde 20’nin altındaki bir artışın düşük ihtimal olduğunu belirtirken, işveren kesiminin ve hükümetin ortaklaşa üzerinde durduğu kilit oranı canlı yayında açıkladı. İşte asgari ücret ne kadar olacak diye merakla bekleyen milyonlarca insanın aklındaki soru işaretini giderecek o rakam…

Kaynak : Sözcü

Yeni asgari ücret miktarının belirlenmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hükümet ve iş veren kanadının aklında asgari ücret rakamı merak ediliyor.

Yeni asgari ücret miktarının belirlenmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hükümet ve iş veren kanadının aklında asgari ücret rakamı merak ediliyor.

Gözler, Cuma günü ilk kez bir araya gelmesi planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı kritik toplantıya çevrilmiş durumda. Tüm siyasi partilerden arka arkaya gelen zam çağrılarının gölgesinde, SÖZCÜ ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, ücret artışlarına dair merak edilen senaryoları detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Süzer, yaptığı hesaplamalarla muhtemel zam oranlarını tek tek inceledi ve bu artışların, Türk-İş tarafından açıklanan mevcut açlık sınırı rakamları karşısındaki durumunu gözler önüne serdi.

İşte Erdoğan Süzer’in açıklamalarından satır başları: 

'Yüzde 20 vermezler ama diyelim ki verdiler. Benim şimdiye kadarki deneyimim gösteriyor ki AKP iktidarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan “işçiler yoktur” dedirtmez. Türk-İş girmezse Hak-İş’i alır.

Şimdi yüzde 20 olması durumunda ücret 26.525 lira olacak: Açlık sınırı şu anda 29'un üzerinde. 

Asıl olması istenen, işverenin ve ekonomi yönetiminin istediği yüzde 25; ilave 5 bin 500 lira

Yüzde 30 da olabilir; buna bile 'insaf' diyoruz; oysa enflasyon yeni 30’a gelmeye çalışıyor. Böylece 6 bin 500 lira civarı bir artış olacak. Belki buna bir 35 ekleyelim, 29.840 lira oluyor. Bir de 40 yazalım, çok görünmeyecek ama 30.946 lira olacak. Türk-İş'in yaptığı son açıklamada açlık sınırı şu anda 30 bin lira, yoksulluk sınırıysa 100 bin liraya dayandı ve biz yüzde 40’ın bir hayal olduğunu söylüyoruz. Yüzde 100 bile olsa yoksulluk sınırının çok az üstü. Yüzde 20, 25, 30’u konuşuyoruz çünkü beklenti o yönde. Aslında yüzde 100'ü konuşmak lazım.'

İşte oluşması muhtemel asgari ücret senaryoları:

İşte oluşması muhtemel asgari ücret senaryoları:

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
