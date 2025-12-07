Dikkat! 46 Yıl Sonra İlk Kez ‘Asrın Kışı’ Geliyor: Meteoroloji Alarm Veriyor Uzmanlar Uyarıyor!

Avrupalı ve Amerikalı meteoroloji uzmanları, bu kış mevsiminde kıtanın alışılmadık şiddette soğuklarla yüzleşebileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanların dikkat çektiği temel nokta, Kuzey Kutbu üzerinde bulunan ve genellikle soğuk hava kütlelerini hapseden Kutup Girdabı'nın bu yıl normalden çok daha zayıf bir yapı sergilemesi. Euronews’ten aktarılan bilgilere göre, uzmanlar arasında görüş ayrılıkları bulunsa da, bu atmosferik durumun Arktik soğuklarının Avrupa içlerine inme ihtimalini yükselttiği belirtiliyor.

Tahminler, Noel döneminde Avrupa’nın nispeten ılıman bir hava geçireceğini işaret ediyor. Ancak Avrupa Meteoroloji Merkezi, asıl soğuk dalgasının yılbaşından hemen sonra kıtayı etkisi altına almasını bekliyor. Aynı atmosferik koşullar, Avrupa'da 1978–1979 yılları arasında kayıtlara geçen ve 'asrın kışı' olarak nitelendirilen tarihi fırtınaları ve aşırı donları tetiklemişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Aralık ayının geneli için mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar öngörse de, bu durumun kısa vadeli ılıman bir hava nedeniyle olduğunu, ilerleyen haftalarda sert soğukların kapıda olduğunu vurguluyor.