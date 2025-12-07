Dikkat! 46 Yıl Sonra İlk Kez ‘Asrın Kışı’ Geliyor: Meteoroloji Alarm Veriyor Uzmanlar Uyarıyor!
Meteoroloji uzmanları, zayıflayan Kutup Girdabı nedeniyle Avrupa’nın bu kış 1978-79’da yaşanan ve 'yüzyılın kışı' olarak anılan döneme benzer aşırı soğuk hava dalgalarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. İlk sert soğukların yılbaşından sonra kıtayı etkisi altına alması bekleniyor.
Kutup girdabındaki zayıflama Avrupa'ya şiddetli kış getirebilir!
Özellikle Orta Avrupa için gündüzleri sakin, ancak geceleri şiddetli don ve yoğun sis uyarısı var!
