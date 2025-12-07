onedio
Dikkat! 46 Yıl Sonra İlk Kez ‘Asrın Kışı’ Geliyor: Meteoroloji Alarm Veriyor Uzmanlar Uyarıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.12.2025 - 22:52 Son Güncelleme: 07.12.2025 - 23:08

Meteoroloji uzmanları, zayıflayan Kutup Girdabı nedeniyle Avrupa’nın bu kış 1978-79’da yaşanan ve 'yüzyılın kışı' olarak anılan döneme benzer aşırı soğuk hava dalgalarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. İlk sert soğukların yılbaşından sonra kıtayı etkisi altına alması bekleniyor.

Kutup girdabındaki zayıflama Avrupa'ya şiddetli kış getirebilir!

Avrupalı ve Amerikalı meteoroloji uzmanları, bu kış mevsiminde kıtanın alışılmadık şiddette soğuklarla yüzleşebileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanların dikkat çektiği temel nokta, Kuzey Kutbu üzerinde bulunan ve genellikle soğuk hava kütlelerini hapseden Kutup Girdabı'nın bu yıl normalden çok daha zayıf bir yapı sergilemesi. Euronews’ten aktarılan bilgilere göre, uzmanlar arasında görüş ayrılıkları bulunsa da, bu atmosferik durumun Arktik soğuklarının Avrupa içlerine inme ihtimalini yükselttiği belirtiliyor.

Tahminler, Noel döneminde Avrupa’nın nispeten ılıman bir hava geçireceğini işaret ediyor. Ancak Avrupa Meteoroloji Merkezi, asıl soğuk dalgasının yılbaşından hemen sonra kıtayı etkisi altına almasını bekliyor. Aynı atmosferik koşullar, Avrupa'da 1978–1979 yılları arasında kayıtlara geçen ve 'asrın kışı' olarak nitelendirilen tarihi fırtınaları ve aşırı donları tetiklemişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Aralık ayının geneli için mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar öngörse de, bu durumun kısa vadeli ılıman bir hava nedeniyle olduğunu, ilerleyen haftalarda sert soğukların kapıda olduğunu vurguluyor.

Özellikle Orta Avrupa için gündüzleri sakin, ancak geceleri şiddetli don ve yoğun sis uyarısı var!

Ocak ayı için birçok model değişken ve ılıman bir seyir çizse de, Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) gibi bazı sistemler Avrupa’nın özellikle bazı bölgelerinde daha düşük sıcaklıklar ve normalden daha az yağış ihtimalinin ağır bastığını gösteriyor. Bu tablo, özellikle Orta Avrupa için gündüzleri sakin, ancak geceleri şiddetli don ve yoğun sis anlamına geliyor. Meteorologlar, bu durumun yollarda uzun süreli buzlanmaya neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Ayrıca, kış ortasında yaşanabilecek ani atmosferik bozulmaların (stratospheric warming) Kutup Girdabı'nı parçalayarak Arktik soğuklarını hızla Avrupa’ya taşıyabileceği ifade ediliyor. Bu mekanizma, geçmişte pek çok ağır kışın başlangıcı olarak bilinmektedir.

NOAA, bu yılın La Niña etkisi altında geçtiğini ve bu durumun 2026 başlarına kadar sürebileceğini belirtiyor. La Niña genellikle Batı Avrupa’da daha düşük sıcaklıklar, daha nemli ve yağışlı hava koşullarına yol açıyor. Bu da, özellikle Alp bölgelerinde şiddetli kar yağışı ihtimalinin artması demek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
