Artık Yapay Zeka da Dahil Olacak: MasterChef'te Format Değişti, Google Gemini Sürprizi Geldi!
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2025'te bu sene bir ilk yaşanıyor. MasterChef'te bu senenin şampiyonu belli oldu ve ardından 'All Star Altın Kupa' düzenleneceği açıklandı. Yeni yarışma formatında 16 eski ve iddialı yarışmacı yer alacak! Fakat sürprizler bununla bitmiyor.
MasterChef Altın Kupa yarışmasında Google'ın yapay zekası Gemini da yer alacak!
MasterChef All Star Altın Kupa yarışması ilk kez başladı!
MasterChef Altın Kupa'ya Google Gemini dahil oldu! Nasıl mı?
Bakalım bizi daha neler bekliyor! 👀
