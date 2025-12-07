onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Artık Yapay Zeka da Dahil Olacak: MasterChef'te Format Değişti, Google Gemini Sürprizi Geldi!

Artık Yapay Zeka da Dahil Olacak: MasterChef'te Format Değişti, Google Gemini Sürprizi Geldi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 21:44

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2025'te bu sene bir ilk yaşanıyor. MasterChef'te bu senenin şampiyonu belli oldu ve ardından 'All Star Altın Kupa' düzenleneceği açıklandı. Yeni yarışma formatında 16 eski ve iddialı yarışmacı yer alacak! Fakat sürprizler bununla bitmiyor.

MasterChef Altın Kupa yarışmasında Google'ın yapay zekası Gemini da yer alacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef All Star Altın Kupa yarışması ilk kez başladı!

MasterChef All Star Altın Kupa yarışması ilk kez başladı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de 2025'in kazanan ismi belli oldu. Fakat MasterChef'te heyecan burada bitmedi! MasterChef Türkiye'nin en iddialı 16 yarışmacısının, All Star Altın Kupa formatında yeniden yarışacağı açıklandı.

Altın Kupa'nın ilk bölümü de 7 Aralık Pazar akşamı ekranlara geldi. Şimdiye kadar MasterChef ekranlarında yarışan, iddialı ve kupayı kıl payı kaçıran yarışmacılara bir şans daha verildi. İzleyenlerin heyecanla takip ettiği yarışmacıların yeniden bir araya gelmesi, elbette büyük bir heyecan yarattı.

Özkan ve Sezer Neden Yok?

MasterChef ekranlarında heyecanlı dakikalar sürerken izleyenlerin en merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu oldu. Özkan ve Sezer'in haftaya yarışmaya dahil edileceği söyleniyor. Fakat henüz kesinleşmiş bir ifade bulunmuyor.

MasterChef izleyenlerinin merak ettiği tek soru ise bu değildi!

MasterChef Altın Kupa'ya Google Gemini dahil oldu! Nasıl mı?

MasterChef Altın Kupa'ya Google Gemini dahil oldu! Nasıl mı?

Acun Ilıcalı, Altın Kupa için yaptığı paylaşımda “Evet konuşulanlar doğru. MasterChef All Star Altın Kupa’da aramıza yeni bir üye katılıyor. Dünyaca ünlü, inanılmaz gastronomi bilgisi var. Tüm dünya mutfaklarına hakim. İlk kez bir programda yer alacak. MasterChef All Star Altın Kupa, çok başka olacak...' demiş ve herkeste büyük bir merak uyandırmıştı.

'Dünyaca ünlü, inanılmaz gastronomi bilgisi var. Tüm dünya mutfaklarına hakim.' denilen ismin ise Google'ın yapay zekası Gemini olduğu ortaya çıktı! Gemini, ilk Altın Kupa bölümünde yarışmacıların yarışacağı yemeğe karar verdi. Somer Şef'in 'Bugüne kadar çıkmış en zor kaptanlık yemeği neydi?' sorusuna Beef Wellington cevabını veren Gemini, böylece yarışmacıların ilk yemeğini de belirlemiş oldu.

Bakalım bizi daha neler bekliyor! 👀

Bakalım bizi daha neler bekliyor! 👀
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın