Artık Yapay Zeka da Dahil Olacak: MasterChef'te Format Değişti, Google Gemini Sürprizi Geldi!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de 2025'in kazanan ismi belli oldu. Fakat MasterChef'te heyecan burada bitmedi! MasterChef Türkiye'nin en iddialı 16 yarışmacısının, All Star Altın Kupa formatında yeniden yarışacağı açıklandı.

Altın Kupa'nın ilk bölümü de 7 Aralık Pazar akşamı ekranlara geldi. Şimdiye kadar MasterChef ekranlarında yarışan, iddialı ve kupayı kıl payı kaçıran yarışmacılara bir şans daha verildi. İzleyenlerin heyecanla takip ettiği yarışmacıların yeniden bir araya gelmesi, elbette büyük bir heyecan yarattı.

Özkan ve Sezer Neden Yok?

MasterChef ekranlarında heyecanlı dakikalar sürerken izleyenlerin en merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu oldu. Özkan ve Sezer'in haftaya yarışmaya dahil edileceği söyleniyor. Fakat henüz kesinleşmiş bir ifade bulunmuyor.

MasterChef izleyenlerinin merak ettiği tek soru ise bu değildi!