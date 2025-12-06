Büyük Final Sona Erdi: MasterChef Türkiye 2025 Şampiyonu Kim Oldu?
MasterChef Türkiye 2025'in büyük finali geldi çattı. Özkan ve Sezer arasında geçen final bölümünde iki yarışmacı da MasterChef 2025 şampiyonu olmak için yarıştı. Peki, MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? Hangi yarışmacı MasterChef 2025 şampiyonu? Kazanan ismi açıkladık!
MasterChef Türkiye 2025 büyük finali sonunda geldi. Şampiyon olacak isim bu akşam belli oldu.
MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu.
