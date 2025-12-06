onedio
Büyük Final Sona Erdi: MasterChef Türkiye 2025 Şampiyonu Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
07.12.2025 - 00:28

MasterChef Türkiye 2025'in büyük finali geldi çattı. Özkan ve Sezer arasında geçen final bölümünde iki yarışmacı da MasterChef 2025 şampiyonu olmak için yarıştı. Peki, MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? Hangi yarışmacı MasterChef 2025 şampiyonu? Kazanan ismi açıkladık!

MasterChef Türkiye 2025 büyük finali sonunda geldi. Şampiyon olacak isim bu akşam belli oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oylarıyla MasterChef Türkiye 2025'in şampiyonu sonunda açıklandı. Özkan ve Sezer'in finale çıktığı ve şampiyonluk için yarıştığı MasterChef'te ilk iki etapta Özkan 43, Sezer ise 41 puan aldı.

Özkan ve Sezer, imza tabaklarıyla finalde büyük bir kapışma yaşadı. Şeflerin oylarıyla MasterChef 2025'in kazanan ismi canlı yayında açıklandı.

MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu.

Sezer Dirican, 65 puan alarak rakibi Özkan Akan'ı eledi ve MasterChef Türkiye 2025 sezonunu kazanan yarışmacı oldu.

