onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Merdivenlerde Yuvarlandı: Çarpıntı Dizisinin Final Çekimlerinde O Oyuncu Kaza Geçirdi

Merdivenlerde Yuvarlandı: Çarpıntı Dizisinin Final Çekimlerinde O Oyuncu Kaza Geçirdi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 23:40

Star TV'nin sevilen dizisi Çarpıntı için final kararı alınmıştı. 7 Aralık akşamı (yarın) final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan Çarpıntı'nın final çekimlerinde görünmez bir kaza yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Metin'i Ogün Kaptanoğlu, düşerek dizini parçaladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Çarpıntı” dizisi yarın yayımlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken, final setinde talihsiz bir olay yaşandı.

“Çarpıntı” dizisi yarın yayımlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken, final setinde talihsiz bir olay yaşandı.

Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Çarpıntı, düşük reytingler sonucunda erken final yaparak ekranlara veda edecek. Dizinin final çekimleri sona ererken Birsen Altuntaş, setten üzücü bir haber yayınladı.

Metin karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu, Deniz Çakır’la birlikte çekilen hastane sahnesi sırasında merdivenlerde koşarken ayağının kayması sonucu beş basamak birden yuvarlandı.

Çarpıntı'nın final çekimlerinde Metin'i canlandıran oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı.

Çarpıntı'nın final çekimlerinde Metin'i canlandıran oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı.

Diz kapağı zarar gören oyuncu hemen Fulya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenelerde dizinin ameliyat edilmesine karar verildi. Buna rağmen Kaptanoğlu, bugün sette kalan sahnelerini tamamlayarak koltuk değnekleriyle ayakta durdu. Başarılı oyuncu salı günü ameliyata alınacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın