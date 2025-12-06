Merdivenlerde Yuvarlandı: Çarpıntı Dizisinin Final Çekimlerinde O Oyuncu Kaza Geçirdi
Star TV'nin sevilen dizisi Çarpıntı için final kararı alınmıştı. 7 Aralık akşamı (yarın) final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan Çarpıntı'nın final çekimlerinde görünmez bir kaza yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Metin'i Ogün Kaptanoğlu, düşerek dizini parçaladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
“Çarpıntı” dizisi yarın yayımlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken, final setinde talihsiz bir olay yaşandı.
Çarpıntı'nın final çekimlerinde Metin'i canlandıran oyuncu Ogün Kaptanoğlu merdivenlerden yuvarlandı.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
