İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
27.12.2025 - 09:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, gözaltına alındı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
