Masumiyet Müzesi Netflix Global Listesinde Zirveye Tırmanıyor
Masumiyet Müzesi dizisi uluslararası listelerde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in başrollerini paylaştığı yapım, dünya genelinde izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın verileri açıklandı. Dizi Netflix’in Global Top 10 listesine girmeyi başardı. Üstelik üst sıralarda yer aldı. Gelin detaylara geçelim…
Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dijital platformda güçlü bir çıkış yaptı.
Selahattin Paşalı dizide Kemal karakterine hayat veriyor. Eylül Lize Kandemir ise Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.
