onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Masumiyet Müzesi Netflix Global Listesinde Zirveye Tırmanıyor

Masumiyet Müzesi Netflix Global Listesinde Zirveye Tırmanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.02.2026 - 22:32

Masumiyet Müzesi dizisi uluslararası listelerde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in başrollerini paylaştığı yapım, dünya genelinde izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın verileri açıklandı. Dizi Netflix’in Global Top 10 listesine girmeyi başardı. Üstelik üst sıralarda yer aldı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dijital platformda güçlü bir çıkış yaptı.

Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dijital platformda güçlü bir çıkış yaptı.

Yayınlandığı günden bu yana hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftaya ait izlenme verileri açıklandı. Netflix’in dünya çapındaki en çok izlenen yapımları arasında dizi dördüncü sıraya yerleşti.

Selahattin Paşalı dizide Kemal karakterine hayat veriyor. Eylül Lize Kandemir ise Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Selahattin Paşalı dizide Kemal karakterine hayat veriyor. Eylül Lize Kandemir ise Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Platformun haftalık listesinde birçok uluslararası yapımı geride bıraktı. Sosyal medyada diziyle ilgili yorumlar artmaya devam ediyor. Pek çok kullanıcı romanı yeniden okumaya başladığını paylaştı. 

Masumiyet Müzesi edebiyat uyarlamaları arasında öne çıkan projelerden biri oldu. Global listede üst sıralara çıkması yeni izleyicilerin de ilgisini çekti. Yapımın önümüzdeki haftalarda konumunu koruyup koruyamayacağı merak ediliyor. Netflix’in resmi verilerine göre izlenme süresi istikrarlı şekilde artıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın