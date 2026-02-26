onedio
Selahattin Paşalı, Masumiyet Müzesi'ndeki Füsun ve Kemal Aşkı Hakkında Konuştu

Merve Ersoy
26.02.2026 - 14:58

Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi, yalnızca Türkiye'de değil, globalde de çok sevildi. Dizi, globalde en çok izlenen diziler arasında dördüncü sıraya yerleşmeyi başardı. Son günlerde en sık konuşulan konulardan biri olan Masumiyet Müzesi'nin ardından başrol oyuncuları Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir InStyle dergisinin çekimlerine katıldı. Selahattin Paşalı, karakterler hakkında konuştu.

Masumiyet Müzesi, Netflix globalde dördüncü sıraya yükseldi.

Eylül Lize Kandemir ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı dizi büyük ilgi gördü. Sosyal medyanın da gündeminden düşmeyen dizi son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Dizinin başrol oyuncuları Eylül Lize Kandemir ve Selahattin Paşalı, gündemden düşmeyen dizinin ardından InStyle dergisinin çekimlerine katıldı.

Selahattin Paşalı, verdikleri röportajda dizi hakkında konuştu. Paşalı, 'Yanlış bir aşk ama tam da bu yüzden çok güçlü bir hikaye. Hiçbir zaman gerçekten bir ilişki yaşayamıyorlar. Hep bir üçüncü kişi, hep bir engel var. İkisi de toksik. Birlikte oldukları anda da sağlıklı bir ilişki olmazdı” dedi.

