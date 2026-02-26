Selahattin Paşalı, Masumiyet Müzesi'ndeki Füsun ve Kemal Aşkı Hakkında Konuştu
Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi, yalnızca Türkiye'de değil, globalde de çok sevildi. Dizi, globalde en çok izlenen diziler arasında dördüncü sıraya yerleşmeyi başardı. Son günlerde en sık konuşulan konulardan biri olan Masumiyet Müzesi'nin ardından başrol oyuncuları Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir InStyle dergisinin çekimlerine katıldı. Selahattin Paşalı, karakterler hakkında konuştu.
Dizinin başrol oyuncuları Eylül Lize Kandemir ve Selahattin Paşalı, gündemden düşmeyen dizinin ardından InStyle dergisinin çekimlerine katıldı.
