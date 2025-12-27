onedio
Mert Vidinli Nerede Olduğunu Açıkladı: Operasyonla İlgili İlk Kez Konuştu



Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2025 - 10:32

Uyuşturucu soruşturması kapsamında pek çok ünlü isim hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi. Yurt dışında bulunan isimlere yakalama kararı çıkartılırken bu kişilerden biri Mert Vidinli oldu. Sosyal medya ünlüsü Mert Vidinli, günler sonra ilk kez konuştu. Sözcü TV’den Özlem Gürses’e konuşan Vidinli, nerede olduğunu ve hayat hikayesini anlattı. Hakkındaki iddiaları reddeden Vidinli, “Bunun hesabını soracağım” ifadelerini kullandı.

Mert Vidinli hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. Medyanın yakından tanıdığı bazı isimler soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucudan tutuklanmasının ardından soruşturma pek çok ünlü isme sıçradı. Son olarak iş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıkması en çok konuşulan konulardan biri oldu. 

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri de sosyal medya ünlüsü Mert Vidinli oldu. Vidinli hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Mert Vidinli, operasyonla ilgili ilk kez konuştu.



Instagram hesabını aktif kullanmasıyla bilinen Mert Vidinli'nin hakkında yakalama kararının çıkartıldığı 18 Aralık'ta bu yana sessizliğe gömülmesi dikkat çekti. Vidinli, sessizliğini 26 Aralık Cuma günü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bozdu. Vidinli'nin 'Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur...' sözünü paylaşması dikkat çekti. 

Bu paylaşımın ardından ise Mert Vidinli'nin Sözcü TV'den Özlem Gürses'e konuştuğu ortaya çıktı.

Mert Vidinli: "Kariyerimi bitirdiler... Bunun hesabını soracağım."



Gazeteci Özlem Gürses, Mert Vidinli'nin söylediklerini aktardı. “Çok yakında Türkiye’ye döneceğim” diyen Vidinli, Dubai’de influencer toplantısı için bulunduğunu kaydetti. 

Kendisine yöneltilen suçlarla ilgili bir dosya hazırladığını söyleyen Vidinli, pazartesi günü bu dosyayı yargı mensuplarına avukatları aracılığıyla ileteceğini belirtti.

Ankaralı memur bir ailenin çocuğu olduğunu dile getiren Vidinli, annesini 7 yaşında kaybettiğini ve babaannesi tarafından büyütüldüğünü ifade etti. 2007 yılında İstanbul’a okumak için geldiğini kaydeden Vidinli, böylece eğlence hayatına atıldığını ve bugüne kadar 250 markayla çalıştığını sözlerine ekledi. 

'AŞIRI TUTUCU BİR İNSANIM, KARİYERİMİ BİTİRDİLER'

“Sosyal medyada benim sayemde görünün oldular. Bir bakanlık bünyesinde sosyal medya sertifika programının tasarlanmasını yaptım. Kamu kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti verdim” diyen Vidinli, sözlerine şöyle devam etti:

“Hangi çağda yaşıyoruz, kim kimi fuhuşa sürükleyebilir? Ben aşırı tutucu bir hayat biçimi olan insanım. Zaten beni hep hep hükümet ve iktidara yakın kodladılar. Boykot edilen EspressoLab isimli markanın reklamını yaptım, fotoğraf çektim ve sonrasında nefret objesine dönüştüm. Beni sevmeyen insanların iddialarıdır bunlar. İnsan pazarladığım, yasaklı madde kullandırdığım gibi iddialarla tüm kariyerimi bitirdiler, ailemi üzdüler.

Benim yanımda kimse yokmuş, bunu öğrendim. Hesabını soracağım.”

