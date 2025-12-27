Mert Vidinli Nerede Olduğunu Açıkladı: Operasyonla İlgili İlk Kez Konuştu

Gazeteci Özlem Gürses, Mert Vidinli'nin söylediklerini aktardı. “Çok yakında Türkiye’ye döneceğim” diyen Vidinli, Dubai’de influencer toplantısı için bulunduğunu kaydetti.

Kendisine yöneltilen suçlarla ilgili bir dosya hazırladığını söyleyen Vidinli, pazartesi günü bu dosyayı yargı mensuplarına avukatları aracılığıyla ileteceğini belirtti.

Ankaralı memur bir ailenin çocuğu olduğunu dile getiren Vidinli, annesini 7 yaşında kaybettiğini ve babaannesi tarafından büyütüldüğünü ifade etti. 2007 yılında İstanbul’a okumak için geldiğini kaydeden Vidinli, böylece eğlence hayatına atıldığını ve bugüne kadar 250 markayla çalıştığını sözlerine ekledi.

'AŞIRI TUTUCU BİR İNSANIM, KARİYERİMİ BİTİRDİLER'

“Sosyal medyada benim sayemde görünün oldular. Bir bakanlık bünyesinde sosyal medya sertifika programının tasarlanmasını yaptım. Kamu kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti verdim” diyen Vidinli, sözlerine şöyle devam etti:

“Hangi çağda yaşıyoruz, kim kimi fuhuşa sürükleyebilir? Ben aşırı tutucu bir hayat biçimi olan insanım. Zaten beni hep hep hükümet ve iktidara yakın kodladılar. Boykot edilen EspressoLab isimli markanın reklamını yaptım, fotoğraf çektim ve sonrasında nefret objesine dönüştüm. Beni sevmeyen insanların iddialarıdır bunlar. İnsan pazarladığım, yasaklı madde kullandırdığım gibi iddialarla tüm kariyerimi bitirdiler, ailemi üzdüler.

Benim yanımda kimse yokmuş, bunu öğrendim. Hesabını soracağım.”