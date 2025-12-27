Mert Vidinli Nerede Olduğunu Açıkladı: Operasyonla İlgili İlk Kez Konuştu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında pek çok ünlü isim hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi. Yurt dışında bulunan isimlere yakalama kararı çıkartılırken bu kişilerden biri Mert Vidinli oldu. Sosyal medya ünlüsü Mert Vidinli, günler sonra ilk kez konuştu. Sözcü TV’den Özlem Gürses’e konuşan Vidinli, nerede olduğunu ve hayat hikayesini anlattı. Hakkındaki iddiaları reddeden Vidinli, “Bunun hesabını soracağım” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Vidinli hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Vidinli, operasyonla ilgili ilk kez konuştu.
Mert Vidinli: "Kariyerimi bitirdiler... Bunun hesabını soracağım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın