Sessizliğini Bozdu: Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Mert Vidinli'den Yeni Paylaşım
Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasının ikinci ayağı 18 Aralık günü gerçekleşti. Aralarında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Cihan Şensözlü’nün bulunduğu isimlerin yurt dışında bulunduğu öğrenilmiş ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında adı gündeme gelen ve henüz Türkiye’ye dönmediği konuşulan Mert Vidinli, bu süreçte sessizliğini uzun süre korumuştu. Ancak Vidinli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasındaki gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'ye henüz dönmeyen Mert Vidinli'nin sosyal medyadan geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın