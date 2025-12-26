onedio
Sessizliğini Bozdu: Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Mert Vidinli'den Yeni Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu
26.12.2025 - 10:31

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasının ikinci ayağı 18 Aralık günü gerçekleşti. Aralarında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Cihan Şensözlü’nün bulunduğu isimlerin yurt dışında bulunduğu öğrenilmiş ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında adı gündeme gelen ve henüz Türkiye’ye dönmediği konuşulan Mert Vidinli, bu süreçte sessizliğini uzun süre korumuştu. Ancak Vidinli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasındaki gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya temin etmek şüphesiyle birden fazla kişi hakkında işlem başlattı. Bu kapsamda Mert Vidinli’nin de adı dosyada geçen isimler arasında yer aldı.

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli'nin soruşturma sırasında yurt dışında bulunduğu belirlenmiş, bu nedenle, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medyada Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Aynı suçlamalardan hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli'nin ise hala yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Türkiye'ye henüz dönmeyen Mert Vidinli'nin sosyal medyadan geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Sessizliğini bozan Mert Vidinli, “Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur...” ifadelerini kullandı.

