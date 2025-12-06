onedio
Ne Çektin Be Esme! Deniz Baysal'dan Taşacak Bu Deniz'in Senaristine Güldüren Yorum

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 21:09

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'de Esme karakteriyle izlediğimiz Deniz Baysal, dizinin senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz'ın paylaşımına yazdığı yorumla gündem oldu. Baysal, senariste 'Terapi masraflarımı konuşalım' yazarak seyirciyi epey güldürdü.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in tüm kadrosu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Oyunculardan senariste kadar herkes dizi hakkında sık sık paylaşım yaparken bu defa dizinin senaristlerinden Ayşe Ferda Eryılmaz, Deniz Baysal'ın canlandırdığı Esme karakterinin hafızasını kaybetmediğini açıklayan bir paylaşım yaptı.

Esme'nin son bölümde bardakların yerini bulamamasına "Esme hafızasını kaybetmedi" yazarak açıklama yapan senariste güldüren yanıt geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, 'Sizi çok seviyom (terapi masraflarım için konuşalım yine)' yazarak herkesi güldürdü.

