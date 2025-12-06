Ne Çektin Be Esme! Deniz Baysal'dan Taşacak Bu Deniz'in Senaristine Güldüren Yorum
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'de Esme karakteriyle izlediğimiz Deniz Baysal, dizinin senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz'ın paylaşımına yazdığı yorumla gündem oldu. Baysal, senariste 'Terapi masraflarımı konuşalım' yazarak seyirciyi epey güldürdü.
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in tüm kadrosu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.
Esme'nin son bölümde bardakların yerini bulamamasına "Esme hafızasını kaybetmedi" yazarak açıklama yapan senariste güldüren yanıt geldi.
