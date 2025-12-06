onedio
Tüylerimiz Diken Diken: Uzak Şehir'in Rusya'da Orkestralı Gösterimi Yapıldı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 17:45

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, reyting rekorlarına doymuyor. Her pazartesi izlenme rekorunu yenileyen dizi, ayrıca haftalık en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra yurtdışı satışları muazzam ilerleyen Uzak Şehir'e Rusya'da özel bir gösterim hazırlandı. Dizinin jenerik müziğinin orkestrayla çalınması ise sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, reytinglerde adeta durdurulamıyor.

Sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da büyük ilgi gören yapım için Rusya’da özel bir gösterim organize edildi. Dizinin jenerik müziğinin bir orkestrayla yorumlanması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırarak kısa sürede gündeme oturdu.

Uzak Şehir'in Rusya'daki orkestralı özel gösterimini gören seyirci, aynısını Türkiye'de de istediklerini belirtti.

