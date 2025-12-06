Tüylerimiz Diken Diken: Uzak Şehir'in Rusya'da Orkestralı Gösterimi Yapıldı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, reyting rekorlarına doymuyor. Her pazartesi izlenme rekorunu yenileyen dizi, ayrıca haftalık en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra yurtdışı satışları muazzam ilerleyen Uzak Şehir'e Rusya'da özel bir gösterim hazırlandı. Dizinin jenerik müziğinin orkestrayla çalınması ise sosyal medyada viral oldu.
Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, reytinglerde adeta durdurulamıyor.
